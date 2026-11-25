Konya'nın Beyşehir ilçesinde emekli polis memuru Yaşar Özgür ile eşinin Beyşehir Gölü kıyılarındaki martılarla yıllardır sürdürdüğü dostluk, görenlerin ilgisini çekiyor. Çifti uzaktan gören martılar, gökyüzünde kanat çırparak etraflarında toplanıyor.

Uzun yıllar emniyet teşkilatında görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan 65 yaşındaki Yaşar Özgür, son görev yeri olan Beyşehir'e yerleşti. Hayatını Beyşehir'de devam eden ve emekliliğinde de boş durmayarak haftanın üç günü bir fırında çalışan Yaşar Özgür, eşi Keziban Özgür ile birlikte hemen her gün Beyşehir Gölü kıyısına gelerek martıları besliyor. Fırında satılmayan ekmek, poğaça ve simitleri poşetlerle göl kıyısına getiren çift, martıların yanı sıra çevrede yiyecek arayan ördekleri ve diğer kuş türlerini de besliyor.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinden olan Yaşar Özgür, 35 yıldır yaşadığı Beyşehir'i kendi memleketi gibi gördüğünü belirterek, kuşları beslemenin kendileri için bir hobiye dönüştüğünü anlattı. Yaklaşık 8-10 yıldır eşiyle birlikte kuşları beslediklerini ifade eden Özgür, zamanla kuşların kendilerini tanımaya başladığını söyledi. Özgür, kendisinin gelemediği günlerde ise eşinin göl kıyısına gelerek kuşları beslediğini dile getirdi. Kuşların kendilerini uzaktan gördüklerinde bile harekete geçtiğini anlatan Özgür, martıların başlarının üzerinde uçmaya başladığını, ördeklerin ise hızla yanlarına geldiğini belirtti. Kuşların eşini kendisinden daha iyi tanıdığını da gülümseyerek ifade eden Özgür, özellikle sonbahar ve kış aylarında göl kıyısında yoğunlaşan martı sürüleriyle aralarında güzel bir bağ oluştuğunu kaydetti. Her gün bir veya iki poşet yiyecekle göl kıyısına geldiklerini belirten Özgür, "Fırında satılmayan, kalan poğaçaları ve bayat ekmekleri getirip kuşlara atıyorum. Hem kuşlar besleniyor hem de onları beslemekten zevk alıyoruz. Günümüzü böyle geçiriyoruz. Emekliliğin tadını burada çıkartıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı