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Emekli Öğretmenlere Anlamlı Tören

Emekli Öğretmenlere Anlamlı Tören
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24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında gerçekleştirilen törende emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgeleri takdim edildi. Kaymakam Mehmet Eriş, öğretmenliğin bir yaşam tarzı olduğunu vurgulayarak, emekli öğretmenlere sağlıklı bir emeklilik diledi.

24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen programda, bu yıl emekli olan öğretmenler için anlamlı bir tören gerçekleştirildi. Görevlerini tamamlayan öğretmenlere Hizmet Şeref Belgeleri, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş tarafından takdim edildi.

Törende emekli öğretmenlere hitap eden Kaymakam Mehmet Eriş, öğretmenliğin yalnızca bir meslek değil, bir yaşam tarzı olduğunun altını çizerek şunları söyledi: "Emekli olsanız da çevrenizi bilgi ve deneyimlerinizle aydınlatmaya devam edeceksiniz. Eğitime sunduğunuz katkılar için şahsım ve kurumum adına şükranlarımı sunuyor; sağlıklı, huzurlu bir emeklilik hayatı diliyorum. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun" dedi.

Programda, emekli öğretmenler meslek hayatlarındaki hatıralarını paylaştı. Kaymakam Mehmet Eriş, öğretmenlere Hizmet Şeref Belgelerini takdim ederek teşekkürlerini iletti.

Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, Şube Müdürleri Muhammer Cihan ve Eylen Terzi de katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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