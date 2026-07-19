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79 yaşında avukat oldu

79 yaşında avukat oldu
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40 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan Hasan Ayvacı, 79 yaşında Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak avukat oldu. Azmiyle gençlere örnek oldu.

40 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan Hasan Ayvacı; 79 yaşında Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak avukat oldu.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hukuk Fakültesi; 19. Dönem mezunlarını verdi. 208 mezun arasında bulunan 79 yaşındaki Hasan Ayvacı, azmiyle gençlere örnek oldu. 40 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan ve yeniden öğrenci olmaya karar veren Ayvacı; eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra mezun olma sevinci yaşadı. Diplomasını alan ve arkadaşlarıyla birlikte kep fırlatan Ayvacı, okumanın yaşı olmadığını söyleyerek; "Emekli olduktan sonra öğrencilik hayatına başladım. Bu ikinci üniversitem. 40 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra öğrenci olarak devam etmeye karar verdim. İnşallah serbest çalışmaya gayret edeceğim. Gençlere tavsiyem herkes mesleğine, inancına, kanunlara saygılı ve sevgili olsun. Kendimizi bildiğimiz sürece okumanın yaşı yoktur" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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