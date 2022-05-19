Emekli Maaşı ile Geçinemeyen Aile Plastik Kaplardan Saksı Yapıp Satıyor - Haberler

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'de yaşayan Hülya Bağcı, eşinin emekli maaşı yetmeyince ev bütçesine katkı sağlamak için plastik kapları saksıya dönüştürüp satmaya başladı. Aldığı emekli maaşının yetmediğini, 2 çocuğunun üniversiteyi bitirmesine rağmen iş bulamadığını belirten emekli Halit Bağcı, "Aldığım emekli maaşı yetmiyor. Hanım da geri dönüşüm kutularından vazo, çiçeklik yaparak katkıda bulunmak istiyor" dedi. Hülya Bağcı ise, "Geçinmekte zorlanıyoruz, eşime destek vermek anlamında böyle bir projeye başladık" diye konuştu.

Osmaniye Kadirli'de yaşayan 4 kişilik Bağcı ailesinden sadece emekli Halit Bağcı'nın geliri bulunuyor. Üniversite mezunu olan 2 çocuğunun henüz iş bulamadığını söyleyen Halit Bağcı, "2010 yılında emekli oldum, emekli olduğum zaman geçinme durumumuz fena değildi ama şu anda gerçekten ben 4 bin 300 lira maaş aldığım halde aldığımız maaş yetmiyor. Hanım da bu arada geri dönüşüm kutularından vazo, çiçeklik bunu yaparak katkıda bulunmak istiyor ama elimizde şu anda görüntüsü çok güzel olan geri dönüşüm kutularından yapmış olduğu eşyalar hizmet vermeyi bekliyor" dedi. Halit Bağcı, şöyle konuştu:

"ÇOCUKLARIMA İŞ ARIYORUZ, İŞ YOK"

"2 çocuk var ikisi de üniversite mezunu biri PDR mezunu, benim çocuklarım işte PDR'ye girdiği zaman 50 puanla atanıyordu. Şu anda okulu bitirdi 85 puanla atamaya başladı. İkisi de de devletin koymuş olduğu barajları aştı, kazandılar ama atanamadılar. Devletimizin imkanları doğrultusunda biz bunlara iş arıyoruz ama iş de yok yani. Emekli maaşımızda 2 çocuk işte biner lirasını onlara veriyorum geriye 2 bin 500 lira civarında para kalıyor o da bize yetmiyor emekli olduğumuz için.

"KURBAN KESME İHTİMALİMİZ SIFIR"

Devletimizde eğer ki bize katkıda bulunursa emeklilerin bayram ikramiyelerini artırmadıkları gibi kurban ikramiyelerini de yüzde yüz oranında artırmalarını bekliyoruz, inşallah olur diye ümit ediyoruz yani. Kurban Bayramı da yaklaşıyor, kurbanlıklar da kilosu 120- 130 TL civarında şu anda. En az 5-6 bin liradan ucuz kurbanlık bulamayacağımıza inanıyorum. Bu da gösteriyor ki devletimizin verdiği ikramiyenin bin 100 lira olduğunu düşünürsek çok çok altında. İnşallah devletimiz bunları düzgün hala getirir, 4-5 bin lira civarında yapar biz de rahatlıkla kurbanımızı kesebiliriz. Ama şu anda kesme imkanımız sıfır."

4 KİŞİ TEK MAAŞA BAKIYORUZ

Eşine maddi destek olmak için geri dönüşüm işine başladığını söyleyen Hülya Bağcı, şunları söyledi:

"Eşim emekli evde 4 kişiyiz ama tek çalışan emekli maaş, gerçekten yeterli olmuyor. Oğlum askerden geldi üniversiteyi bitirdi, kızım üniversiteyi bitirdi KPSS sınavlarına hazırlanıyorlar. İkisinin de yıllarca vermiş oldukları çaba boşa. Maalesef ki 4 kişi tek maaşa bakıyoruz. Geçinmekte evet zorlanıyoruz, eşime destek vermek anlamında böyle bir projeye başladık umarım bu artık hediye vermenin ötesine geçer bize bir gelir kapısı açılır. Değerlendirilebilecek bütün şampuan kutularından deterjan kutularına kadar çöpe atabileceğimiz her şeyi bununla ne yapabilirim diye düşünüp bütün plastikleri çok kaliteli karton kutuları dahil değerlendirdik geri dönüşüme kazandırmak amacımız."