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Emekli Hemşire Sokak Hayvanlarına Kucak Açtı

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Burhaniye ilçesinde yaşayan emekli hemşire Gülsevim Erentürk, 40'a yakın sokak kedisine kucak açtı. Erentürk, herkesi sokak hayvanları konusunda duyarlı olmaya davet ederek, evlerinin önüne bir kap su ve yemek bırakmalarını istedi.

Burhaniye ilçesinde yaşayan hemşire Gülsevim Erentürk, emekli olduktan sonra kendisini sokak hayvanlarına adadı. 40'a yakın sokak kedisini besleyen ve bakımını yapan Erentürk, "Herkes kapısının önüne bir kap su ve yemek bırakabilir" dedi.

Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan emekli hemşire Gülsevim Erentürk, 40'a yakın sokak kedisine kucak açtı. Burhaniye Devlet Hastanesi'nden 24 yıl önce emekli olan Erentürk, yıllardır her gün Ören Meydanı'ndaki sokak kedilerine bakıyor. Meydanda Erentürk'ün aracını bekleyen kediler, korna sesi ile etrafına toplanıyor.

Herkesi sokak hayvanları konusunda duyarlı olmaya davet eden Erentürk, "20 yıldır burada sokak kedilerini besliyorum. Ara sıra köpekleri de besliyorum. Bu hayvanlar benim geliş saatimi bekliyorlar. Yaz aylarında 18.00-19.00 saatleri arasında burada oluyorum. Kışın ise saat 14.30-15.00 arası geliyorum. Aynı saatlerde beni bekliyorlar. Arabamın kornasına basınca hepsi toplanıyorlar. Her gün 2-3 çeşit yemek getiriyorum. Kuru mama, tavuklu papara, bazen de salam getiriyorum. Ben sokak hayvanlarını seviyorum, onları besliyorum. Lütfen herkes evinin önüne bir kap su, bir kap yiyecek koyabilir. Bir de hayvanlara eziyet edenler oluyor. Lütfen onlara tekme atmayın. Onlar çaresiz. Ağzı dili yok. Konuşamıyorlar, kendilerini savunamıyorlar" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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