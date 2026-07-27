Emekli Binbaşı Özcan Yıldız Askeri Törenle Uğurlandı

Bursa'da tedavi gördüğü hastanede 64 yaşında hayatını kaybeden emekli Binbaşı Özcan Yıldız, Karacabey ilçesinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesi Gazi Mahallesi'nde ikamet eden emekli Binbaşı Özcan Yıldız, bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Yıldız için Gazi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaza ailesi, yakınları, askeri erkan ve ilçe halkı katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Yıldız'ın naaşı, düzenlenen askeri törenle 1 No'lu Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı