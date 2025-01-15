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Emekli Astsubay Nihat Kundakçı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Emekli Astsubay Nihat Kundakçı Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde emekli Hava Muhabere Astsubay Kıdemli Başçavuş Nihat Kundakçı, askeri törenle defnedildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli olan Kundakçı, yaşlılığa bağlı hastalıklardan dolayı hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Ayvazlar Köyünde yaşayan ve yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybeden emekli Hava Muhabere Astsubay Kıdemli Başçavuş Nihat Kundakçı askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İlçeye bağlı Ayvazlar Köyünde yaşayan ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli olan Hava Muhabere Astsubay Kıdemli Başçavuş Nihat Kundakçı bir süredir hastalığının bulunduğu öğrenildi. Geçtiğimiz akşam hayatını kaybeden Kundakçı için köyünde tören düzenlendi. Çaycuma Devlet Hastanesi morgundan alınan ve Türk bayrağına sarılı naaşı ilk olarak evinin önüne getirilerek burada Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Daha sonra Kundakçı'nın cenazesi Ayvazlar Köyü Merkez Cami'ne getirildi. Tören mangasının tabutu başında burada askeri törenin ardından ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye; İlçe Kaymakamı Adem Kaya ile çok sayıda kalabalık ve askeri Erkan'ı katıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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