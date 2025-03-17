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Emekli Anestezi Teknikeri Nezaket Kekeç'e Veda Töreni

Emekli Anestezi Teknikeri Nezaket Kekeç'e Veda Töreni
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Kayseri Devlet Hastanesi'nde uzun yıllar görev yapan Anestezi Teknikeri Nezaket Kekeç, emekliliği dolayısıyla düzenlenen törende, belgesini oğlu Bilge Yavuz Kekeç'in elinden aldı. Duygu dolu anların yaşandığı törende hastane başhekimi de teşekkür konuşması yaptı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde uzun yıllar boyunca görev yapan Anestezi Teknikeri Nezaket Kekeç, emekliliğe ayrılması dolayısıyla düzenlenen törende teşekkür belgesini aynı hastanede doktor olan oğlunun elinden aldı.

emekliliğe ayrılan Anestezi Teknikeri Nezaket Kekeç'in belgesini, kendisi gibi aynı hastanede görev yapan oğlu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Bilge Yavuz Kekeç'in elinden aldı. Duygu dolu anların yaşandığı programa Hastane Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop ve idareciler de eşlik etti. Başhekim Doç. Dr. İsmail Altıntop, törende yaptığı konuşmada Nezaket Kekeç'in hastaneye uzun yıllar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek; "Böylesine anlamlı bir veda töreninde bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Meslek hayatı boyunca hastalarımıza ve hastanemize büyük katkılar sağlayan değerli çalışma arkadaşımız Nezaket Kekeç'e teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında sağlıklı ve huzurlu yıllar diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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