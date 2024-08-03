Emek Partisi, TMO'nun açıkladığı fındık taban fiyatına tepki gösterdi

GENÇAĞA KARAFAZLI

(ORDU) - Emek Partisi Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 130 lira olarak açıkladığı fındık taban fiyatına tepki gösterdi. Altınordu İlçe Başkanı Yusuf Kaya, "Dağ fare doğurdu, üretici yine mağdur. Sınırlı oranda fındık alan TMO, üreticiyi piyasa canavarına yem etti. Açıklanan fiyat 130 TL kabul edilemez. Yaptığımız maliyet hesabına göre bir kilo fındık maliyeti 123,73 TL. Ancak 180 TL üreticiyi memnun eder" dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2024-2025 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını kilogram başına levant kalite için 130 lira, Giresun kalite için 132 lira olarak belirledi. Emek Partisi Altınordu İlçe Başkanı Yusuf Kaya, açıklanan fiyatın yetersiz olduğunu söyledi.

"Açıklanan 130 TL fiyat kabul edilemez"

Yusuf Kaya şunları söyledi:

"Dağ fare doğurdu, üretici yine mağdur. Sınırlı oranda fındık alan TMO, üreticiyi piyasa canavarına yem etti. Taban fiyatları açıklama konusunda kimseye fırsat vermeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez suskun kaldı ve TMO İnternet sayfasından duyuru yaptı. Açıklanan fiyat 130 TL kabul edilemez. Yaptığımız maliyet hesabına göre bir kilo fındık maliyeti 123,73 TL. Ancak 180 TL üreticiyi memnun eder. Her yıl aynı oyun oynanıyor. Mayıs sonu olan fiyat bilerek düşürülüyor ve son fiyat yeni sezonun taban fiyatı olarak açıklanıyor. TMO üretilen fındığın yüzde 10'unu alıyor. Geri kalan piyasanın belirlediği fiyatla alınıyor. Piyasa fiyatının ne olacağı belli değil. Sonuçta iktidar bilerek, tarım ve gıda şirketlerinin istediği fiyatı açıkladı. Bu oyunu bozmanın tek yolu üreticilerin örgütlenip ürününe ve emeğine sahip çıkmasıdır."