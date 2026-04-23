Emek Bileşenlerinden Samsun'da Yurttaşlara Çağrı: 1 Mayıs'ı Emeğin Gerçek Bayramına Çevirmek İçin Tüm Emekçileri Alanlara, Meydanlara Çağırıyoruz

TÜRK-İŞ, DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve Birleşik Kamu-İş, 1 Mayıs öncesi Samsun'da yaptıkları açıklamada artan yoksulluk, baskılar ve hak ihlallerine dikkat çekerek yurttaşları “Ekmek, Barış, Özgürlük” sloganıyla alanlara çağırdı.

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) – TÜRK-İŞ, DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve Birleşik Kamu-İş, 1 Mayıs öncesi Samsun'da yaptıkları açıklamada artan yoksulluk, baskılar ve hak ihlallerine dikkat çekerek yurttaşları " Ekmek, Barış, Özgürlük" sloganıyla alanlara çağırdı.

Samsun'da TÜRK-İŞ, DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve Birleşik Kamu-İş'in tertip ettiği 1 Mayıs'a çağrı basın açıklaması, KESK Dönem Sözcüsü, ESM Şube Başkanı Mustafa Niyazi Bulut tarafından okundu. Açıklamada, ülkede demokrasinin, hukukun ve temel hakların giderek daraltıldığına vurgu yapılarak, emekçilerin insanca yaşam talebi dile getirildi.

Bulut, "Hepimizin yeni bir başlangıca ihtiyacı var" diyerek başladığı açıklamada, seçme ve seçilme hakkına müdahale edildiğini, halkın iradesinin yok sayıldığını ve farklı toplumsal kesimlere yönelik baskıların arttığını ifade etti. Açıklamada, ifade özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı gibi temel hakların giderek sınırlandırıldığına dikkat çekilerek "Tüm toplum nefessiz bırakılıyor" denildi.

Emekçilerin giderek yoksullaştığına işaret edilen açıklamada, kapitalist sistemin yarattığı eşitsizlikler eleştirilerek "Bu sömürü düzenine artık yeter diyoruz" ifadeleri kullanıldı.

1 Mayıs'ın birlik, mücadele ve dayanışma günü olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bizim kaderimiz ortak. Biz insanca çalışmak ve insanca yaşamak istiyoruz. Taşeron, güvencesiz ve kuralsız çalışmak istemiyoruz. İş kazalarında, okullarda hayatını kaybedenlerin olmadığı bir düzen talep ediyoruz. Uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs'ı emeğin gerçek bayramına çevirmek için tüm emekçileri alanlara, meydanlara çağırıyoruz. Yoksulluğa, güvencesizliğe, sömürüye ve baskılara karşı birliğimizi, mücadeleyi, dayanışmayı ve umudu büyütmek için alanlardayız."

Kaynak: ANKA
Trump'tan savaşı yeniden başlatacak talimat: Orduya vur emri verdim
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rıza Pehlevi'ye saldırı! Koşarak kaçtı
Fenerbahçe Osimhen'i şikayet ediyor! İşte çok tartışılacak o gerekçe
Derbi öncesi sürpriz karar! Cuma günü gerçekleştirilecek

Saldırı anında, arkadaşları için yaptığı fedakarlık kahretti
Rıza Pehlevi'ye saldırı! Koşarak kaçtı
Bahçeli'nin yeni favorisi: Kaçırmadan izliyorum
Pusu kurdu, 12 kurşunla katletti: İlayda’nın katili cezasını çekecek