Elon Musk, Yapay Zeka Grok Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Elon Musk, Yapay Zeka Grok Hakkında Açıklamalarda Bulundu
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Sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, Grok isimli yapay zekanın kullanıcı yönlendirmelerine fazla uyum sağladığını belirterek konuya dikkat çektiklerini açıkladı. Aynı zamanda Grok hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Sosyal medya platformu X'in sahibi milyarder Elon Musk, platformun yapay zekası Grok hakkında yaptığı açıklamada, "Grok, kullanıcı yönlendirmelerine fazla uyumluydu. Bu konu ele alınıyor" dedi.

Sosyal medya platformu X'in sahibi milyarder Elon Musk, platformun yapay zekası Grok hakkında açıklama yaptı. Musk X'ten yaptığı paylaşımda, "Grok, kullanıcı yönlendirmelerine fazla uyumluydu. Aslında memnun etmeye ve manipüle edilmeye çok hevesliydi. Bu konu ele alınıyor" ifadelerini kullandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bu sabah saatlerinde Grok hakkında, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "5816 Sayılı Yasaya Muhalefet" suçlarından resmen soruşturma başlatılmıştı. - CALİFORNİA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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