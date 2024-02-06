Düzce'de 6 Şubat depremlerinde vefat edenler için dualar edildi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Cedidiye Caminde sabah namazı vaktinde 6 Şubat depremlerinde vefat eden vatandaşlar için dualar edildi.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 11 ili etkiledi. Depremde binlerce insan hayatını kaybetti, binlercesi ise yaralandı. Asrın felaketinin yıl dönümünde Düzce'de Cedidiye Caminde Din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat, zikir ve ilahiler ile başlayan anma programında sabah namazını İl Müftüsü Osman Aydın kıldırdı. Namaz sonrası Müftü Aydın, 6 Şubat deprem şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler ve Filistin için dua etti.

Deprem şehitlerinin anıldığı sabah namazı buluşmasına Vali Selçuk Aslan, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program sonunda katılımcılara Vali Aslan, vatandaşlarımıza çay ve çorba ikramında bulundu. - DÜZCE