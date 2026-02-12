Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Elif Ersavcı'ya

(İSTANBUL) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Türkiye'nin ilk Kültür Bakanı ve eski İKSV Mütevelliler Kurulu Başkanı Talat Sait Halman anısına verilen Çeviri Ödülü'nün 2025 yılı sahibi Elif Ersavcı oldu.

Ersavcı, Rachel Cusk'ın Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan Resmigeçitromanını İngilizceden Türkçeye çevirisiyle ödüle layık görüldü. Ödül, dün akşam Salon İKSV'de düzenlenen törende İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı tarafından takdim edildi.

Bülent Eczacıbaşı, Talat Sait Halman Çeviri Ödülü'nün İKSV'nin kültürel üretimi destekleme misyonunun önemli bir parçası olduğunu vurguladı. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın yalnızca festivaller ve etkinlikler düzenlemekle kalmadığını, aynı zamanda farklı disiplinlerde üretim yapan sanatçı ve düşün insanlarını destekleyen programlar geliştirdiğini belirten Eczacıbaşı, çevirinin bu alandaki en temel köprülerden biri olduğuna dikkati çekti.

Eczacıbaşı konuşmasında, "Bu ödülle hem Talat Sait Halman'ın anısını yaşatıyor hem de dünya edebiyatından yapıtların Türkçeye nitelikli çevirilerle kazandırılmasını teşvik ediyoruz. Çeviri, kültürler arasında karşılıklı anlayışın güçlenmesinde vazgeçilmez bir rol oynuyor. Yetenekleri ve özgün yaklaşımlarıyla edebiyat birikimimize katkıda bulunan, diller arasında köprüler kuran çevirmenleri destekleyebildiğimiz için mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Çevirmenlerin görünmeyen ama belirleyici emeğine de değinen Eczacıbaşı, nitelikli çevirinin yalnızca bir dil aktarımı değil, aynı zamanda bir yorum ve yeniden yaratım süreci olduğunu belirterek, bu ödülün hem Halman'ın kültürel mirasına saygı hem de çağdaş çeviri pratiğine verilen destek anlamı taşıdığını söyledi.

Seçici Kurul Başkanı Ayşe Sarısayın ise Ersavcı'nın çevirisini, "Çağdaş kurguda önemli bir yenilikçinin kalıplara sığmayan sesini özenle işleyerek Türkçeyle buluşturdu" sözleriyle değerlendirdi. Sarısayın, Cusk'ın modern dünyada sanat, ebeveynlik, ölüm ve kadınlık deneyimi gibi temaları ele alan romanının geçişken dilini ve biçemsel cesaretini koruyarak aktarılmasının çevirideki yetkinliği gösterdiğini vurguladı.

Törenin ardından Elif Ersavcı ve kitabın editörü Darmin Hadzibegovic, seçici kurul üyelerinden Begüm Kovulmaz'ın moderatörlüğünde söyleşi gerçekleştirdi.

Çevirmen Elif Ersavcı ise konuşmasında, "Bu sene çeviri hayatımın yirmi beşinci senesi. Böyle bir nişan almak beni gerçekten mutlu etti" dedi.

Çeviriye verilen bir destek

İKSV, 2015 yılından bu yana Talat Sait Halman Çeviri Ödülü ile Türkiye'de nitelikli edebiyat çevirilerini desteklemeyi amaçlıyor. Seçici kurulda editör ve çevirmen Emrah İmre ile Begüm Kovulmaz, öğretim üyeleri ve çevirmenler Lale Özcan ve Ayşe Ece yer alıyor. 2015–2025 yılları arasında kurul başkanlığını yürüten Doğan Hızlan ise onursal başkan olarak çalışmalara katkı sunuyor.

Talat Sait Halman; akademisyen, şair, çevirmen ve diplomat kimliğiyle kültür dünyasında iz bırakan bir isimdi. Türkiye'nin ilk Kültür Bakanı olarak görev yapan Halman, Türk edebiyatını dünyaya tanıtan çalışmaları ve çevirileriyle kültürel köprüler kurmuştu. Onun adına verilen ödül, bugün bu köprüleri kurmaya devam eden çevirmenleri görünür kılmayı hedefliyor.