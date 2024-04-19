Elektrikli scooter ile tehlikeli yolculuk

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da trafiğin yoğun olduğu Şinasi Kurşun Caddesi'nde elektrik scooter kullanan bir kişinin ayak ucunda bulunan bebek yaştaki çocukla yolculuk etmesi görenlerin tepkisini çekti.

Maksimum hız limiti 50 kilometre olabilen elektrikli scooterlara kurallara göre yalnızca bir kişi binebiliyor. Ancak kurallara uymayanların da olduğu gözleniyor.

Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi ve Cumhuriyet Parkı mevkiinde elektrik scooter kullanan bir kişinin ayak ucunda bulunan bebek yaştaki çocukla yolculuk ettiği görüldü. Görenleri hayrete düşüren trafikteki yolculuk tehlikeye davetiye çıkardı.