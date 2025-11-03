Haberler

Elektrikli Araçla Dünya Turu Yapan Çinli Çift Van'a Ulaştı

Elektrikli Araçla Dünya Turu Yapan Çinli Çift Van'a Ulaştı
2012 yılından beri dünya turunda olan Çinli çift, 96 ülke gezdikten sonra elektrikli araçlarıyla Türkiye'de Van'a geldi. Temiz bir dünya bilinci yaymak amacı ile yolculuklarına devam eden gezginler, doğal güzelliklere hayran kaldıklarını belirtti.

Çinli gezgin çift, elektrikli araçla gerçekleştirdikleri dünya turu kapsamında Van'a ulaştı.

2012 yılında dünya turuna başlayan Fan Yuhua (50) ve Malezyalı eşi Gloria Chee (42), 2023'ten bu yana çevre dostu elektrikli araçlarıyla seyahat ediyor. Malezya'nın Johor Bahru kentinden 16 Eylül 2023'te yola çıkan gezginler, 96 ülkeyi geçerek Türkiye'ye geldi. Yaklaşık üç aydır elektrikli araçlarıyla Türkiye'yi gezen çiftin yeni durağı Van oldu. Gloria Chee, Van'a ilk kez geldiğini, eşinin ise ikinci kez ziyaret ettiğini söyledi. Gloria, Van'ın doğal güzelliklerinden ve Van Gölü'nden etkilendiklerini dile getirdi.

"Temiz bir dünya bilincini yaymak istiyoruz"

Temiz bir dünya bilincini yaymak için elektrikli araçla turlarına devam ettiklerini anlatan Gloria, "Eşim ve ben seyahat etmeyi, farklı kültürleri tanımayı seviyoruz. Ancak bu yolculuğu elektrikli bir araçla yapmamızın özel bir nedeni var. Eşimin ailesinde üç kuşaktır akciğer kanseri nedeniyle erken yaşta kayıplar yaşandı. Bu nedenle sıfır emisyonu teşvik etmek, temiz bir dünya bilincini yaymak istiyoruz. Dizel ve benzinli araçları geride bırakıp daha çevreci bir yol seçtik" dedi.

Şu ana kadar 96 ülke gezdiklerini belirten çift, hedeflerinin 101 ülkeye ulaşmak olduğunu kaydetti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
