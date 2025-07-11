Elektrik Şefinden Yürekleri Isıtan Kurtarma Operasyonu

Erzurum'un Uzundere ilçesinde görev yapan Aras Elektrik şefi Derviş Tosun, görev esnasında örnek bir duyarlılıkla yaralı bir tilkinin hayatını kurtardı.

Uzundere-Erzurum istikametinde seyir halindeyken yol ortasında hareketsiz yatan bir tilkiyi fark eden görevli, hemen aracını durdurdu. Tilkinin arka ayaklarının kırık olduğunu gören şef, vakit kaybetmeden hayvanı Aras Elektrik aracına alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ulaştırdı.

Uzman veterinerler tarafından ilk müdahalesi yapılan tilkinin tedavisine başlandı. Yetkililer, hayvanın durumunun yakından takip edildiğini ve gerekli bakımın sağlandığını belirtti.

Doğaya ve yaban hayatına duyarlılığıyla takdir toplayan görevli, çevre bilinci ve canlılara olan sorumluluğun herkesin ortak görevi olduğunu vurguladı. - ERZURUM