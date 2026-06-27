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TİMBİR'den Bahçeci'ye görev

TİMBİR'den Bahçeci'ye görev
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Elazığ Yeni Haber İnternet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Erhan Bahçeci, Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) 2. Olağan Genel Kurulu'nda Etik Kurulu Üyeliği'ne seçildi.

Elazığ Yeni Haber İnternet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Erhan Bahçeci, Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) Etik Kurulu Üyeliği görevine seçildi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan ve 81 il ile 25 ülkede faaliyet gösteren TİMBİR'in 2. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Genel kurulda Elazığ Yeni Haber İnternet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Erhan Bahçeci, TİMBİR Etik Kurulu Üyeliği görevine seçildi.

Genel kurulun ardından açıklamalarda bulunan Erhan Bahçeci, kendisini bu göreve layık gören TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa ve yönetim kuruluna teşekkür ederek, kongrenin internet medyası camiasına hayırlı olmasını temenni etti.

TİMBİR'in 2. Olağan Genel Kurulu'nda alınan kararların internet medyasının gelişimine katkı sağlaması beklenirken, Erhan Bahçeci'nin Etik Kurulu üyeliğinin de Elazığ basını adına önemli bir temsil görevi üstlenmiş olacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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