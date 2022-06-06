Elazığlı Depremzedeler Artan İnşaat Maliyetleri Nedeniyle Evlerini Yaptıramıyor - Haberler

Elazığ depreminde evlerini kaybeden depremzedelerin yeni ev hayali, ekonomik kriz nedeniyle artan maliyetler yüzünden gerçekleşemiyor. Elazığ Müteahhitler Derneği Başkanı Miraç Ayaz, kentte yenilenmesi gereken 65 bin konut olduğunu ve müteahhitlerin bu evleri yenilemek için ev sahiplerinden 44 milyon TL fark talep ettiğini söyledi. Depremzede Nilgün Göğüş, "Kentsel dönüşümde geçen yıl müteahhitler 150-160 bin istiyorlardı, ödeyemediğimiz için ertelemek zorunda kaldık. Bu sene ise 300-400 bin lira istiyorlar. Biz, asgari ücretli insanlarız, kira ödüyoruz" dedi. Celal Can ise "Emekliyiz, 3 bin 500 lira para alıyorum, bunu nasıl yaptıracağım ben" diye konuştu.

Elazığ'da 24 Ocak depreminden sonra kentsel dönüşümün hız kazanması gerekirken özellikle hasar gördüğü halde yıkılan ya da yıkılmak üzere bekleyen evlerin fahiş maliyetler nedeniyle yapılamaması birçok vatandaşı mağdur ediyor.

"VATANDAŞ ASGARİ ÜCRETLİ, BU BEDELLERİ ÖDEYEMEZ"

Elazığ Müteahhitler Derneği Başkanı Miraç Ayaz, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Elazığ'da şu anda hasarlı ya da deprem yönetmeliğine aykırı olan 65 bin konut var. Biz, bugün ne yaparsak yapalım; üzerinden 2 yıl da geçse, 3 yıl da geçse istisnalar hariç biz bu konutları yenileyemeyiz. Çünkü Elazığ'ın geliri belli; yüzde 70'i, yüzde 80'i asgari ücretle geçinen bir kesimimiz var. Burada vatandaş, bu parayı cebinden çıkarıp veremez haliyle. Yıkılanlar orada kalır, çürük olanların içinde oturulmaya devam edilir, bu iş kaderine terk edilmiş olur gider. Bu evlerin yapılabilmesi için yaklaşık olarak 44 milyon TL fark talep ediyor müteahhitler. Bu parayı almazsa ne orayı yapabilir ne karını alabilir. Haliyle kimse 150 milyonluk bir riskin altına da girmez. 44 milyon TL, vatandaşın karşılaması gereken para miktarıdır. Bunu ortalama bir daire için hesapladığımız zaman, ortalama bu para 340 bin TL bir miktar eder. Müteahhit de haklı olarak bir yıl içinde bu parayı talep ediyor. Temel atıp bu inşaatı bitirene kadar enflasyondan etkilenmemesi için de bu parayı müteahhit, belli hak edişler içerisinde talep ediyor. Haliyle vatandaş da bu parayı veremiyor. Biz de bu defteri burada kapatmış oluyoruz. Bu şekilde 65 bin konut var. Şimdi Abdullahpaşa mahallesinde bir adayı ele aldık, mevcut konut sayısı 130. Geçen yıl müteahhitle anlaşılmış burası. Parasını da söyleyelim, daire başı 70 bin, 80 bin TL fark talep edilmiş. Bu 130 daire yıkılmış, artan zamlardan müteahhit buralarda fark talep etmiş, vatandalar da bu farkı veremiyor. Geçen yıldan beri yıkılan 130 daire orda duruyor, toprak üstünde. Fotoğrafları da var, zaten drone ile çekim yaptık, hepsini göstereceğiz. İnşaata başlanamıyor. Çok büyük bir mağduriyet var. En kötü 130 konut sahibi burada dairesinin yapılması için bekliyor."

"KREDİ ÇEKSEK BİLE GERİ ÖDEYEMEYİZ"

Depremin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen evlerini yaptıramayan vatandaşlar, "Kredi çeksek bile nasıl öderiz, bizim kazancımız belli" diyerek tepkilerini dile getirdiler. Elazığlı depremzede Nilgün Göğüş, "24 Ocak'ta meydana gelen depremde evimiz hasar aldı, daha sonra yıktırmak zorunda kaldık. Kentsel dönüşümde geçen yıl müteahhitler 150-160 bin istiyorlardı, ödeyemediğimiz için ertelemek zorunda kaldık. Bu sene ise 300-400 bin lira istiyorlar. Biz, asgari ücretli insanlarız, kira ödüyoruz. Geçen seneki fiyatları ödeyemeyen bizler bu seneki fiyatları nasıl ödeyeceğiz" dedi.

Celal Can ise üç yıldır evlerini yaptıramadıklarını, verilen sözlerin tutulmadığını dile getirerek şunları söyledi:

"Üç senedir evlerimiz yıkılmış. Biz burada insanız, bizim evlerimizi yıktılar. Bir de dünyanın hesabını yaptılar. Üç yıl aradan zaman geçmiş, bizim bugünkü parayla bunu ödeyecek durumumuz yok. Bizler dar gelirli insanlarız. Bugün milleti sıkıştırmanın bir anlamı yok. Arsa orada kalmış. Bizler de evsiz kaldık, bu kadar basit mevzu. Abdullahpaşa'da evimiz hala daha üç yıldır yapılmadı. Emekliyiz, 3 bin 500 lira para alıyorum, bunu nasıl yaptıracağım ben. Evlerimiz yıkıldı, toprağı tarla gibi duruyor, yetkililer buna çözüm bulsunlar."

"DAHA ÇİVİ ÇAKILMAMIŞ"

Emekli olduğunu ve aldığı maaşın belli olduğunu dile getiren Şaban Han da evleri yıkılan vatandaşların 2 bin TL kira ödeyerek geçinmeye çalıştıklarını ve üç katına çıkan maliyetler nedeniyle evlerini yaptıramadıklarını söyledi. Han, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Abdullahpaşa mahallesi Batı Sitesi sakinlerinden birisiyim. Depremin üzerinden üç yıl geçti, bütün evler yapıldı ama Batı Sitesi'ne daha çivi çakılmamış. Tüm komşularımız 2 bin lira kira ödüyor. Hepsi emekli, 3-4 bin maaş alan adamlar var. Şimdi belediye bize 'Ben yapacağım' dedi ama bugüne kadar herhangi bir girişimde bulunmadı. Şu anda biz müteahhitlere veriyoruz evlerimizi, yapım masrafı üç katına çıktı. Bizden 300-350 milyar (bin lirayı kastediyor) üste para istiyorlar. Hepsi emekli, nasıl vereceğiz? Nereden getireceğiz? Yetkililerden çözüm istiyoruz. Hizmet bekliyoruz."

Taksi şoförlüğü yaparak geçimini sağlayan Serdar Yılmaz ise evlerin maliyetinin kat kat arttığını, kredi çekse bile geri ödemesinin zor olduğunu belirterek, "24 Ocak depremi üzerinden üç yıl geçti ve hala daha Abdullahpaşa mahallesinde bizim mağduriyetimiz devam ediyor. Geçen yılki inşaat fiyatlarıyla bu seneki inşaat fiyatları bir değil. Arasında dağlar kadar fark var. Yani biz, kredi bile çeksek ödeyemeyeceğiz. Buna bir çözüm bulsun yetkililerimiz" dedi.

ANKA / Yerel