Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ yerel haberleri | Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Yerel Haberler

Elazığ yerel haberine göre Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı Elazığ'da karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

ELAZIĞ - Elazığ'da karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, merkez Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.B. idaresindeki 05 FG 368 plakalı otomobil, karşıya geçmeye çalışan 76 yaşındaki N.A.'ya çarptı. Yaşlı kadın çarpmanın etkisiyle yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay - Yerel

Malatya Elazığ Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title