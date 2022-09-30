Elazığ yerel haberi... Kamu Sağlık Sen Genel Başkanı Karataş'tan Elazığ'ın Sivrice İlçesine Hastane Yapılmamasına Tepki

Gelen Elazığ haberine göre Kamu Sağlık Sen Genel Başkanı Ümit Karataş, Elazığ’da 24 Ocak 2020’de yaşanan 6,6 şiddetindeki depremin merkez üssü olan Sivrice ilçesine hastane yapılmamasına tepki gösterdi. Karataş, Elazığ’ın tüm ilçelerinde devlet hastanesi olmasına karşın Sivrice’de olmamasının büyük bir eksiklik olduğunu belirterek, “Özellikle 2020 depreminde bu eksikliği hisseder hale geldik” dedi.

Kamu Sağlık Sen Genel Başkanı Ümit Karataş, Elazığ'da 24 Ocak 2020'de yaşanan 6,6 şiddetindeki depremin merkez üssü olan Sivrice ilçesine hastane yapılmamasına tepki gösterdi. Karataş, Elazığ'ın tüm ilçelerinde devlet hastanesi olmasına karşın Sivrice'de olmamasının büyük bir eksiklik olduğunu belirterek, "Özellikle 2020 depreminde bu eksikliği hisseder hale geldik" dedi.

Kamu Sağlık Sen Genel Başkanı Ümit Karataş, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde devlet hastanesinin olmamasına tepki gösterdi. 2020 depreminde ilçede hastane olmaması nedeniyle ağır hastaların şehir merkezine taşınmasında sıkıntı yaşandığını, konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın açıklama yapmasına karşın bir adım atılmadığını dile getirdi. Karataş, şöyle konuştu:

"HASTANENİN BULUNMAMASI BÜYÜK BİR EKSİKLİK"

"Buradan siyasi iradeye ve milletvekillerine sesleniyorum. Elazığ'ımızın tüm ilçelerinde devlet hastanesi bulunmasına rağmen turistik ilçemiz olan Sivrice ilçemizde hala daha bir devlet hastanesinin bulunmaması büyük bir eksiklik olarak addedilmektedir. Özellikle 2020 depreminde bu eksikliği hisseder hale geldik. Sivrice halkının depremde görmüş olduğu zaiyattan yaralı ve diğer ağır hastaların şehrimize taşınması noktasında büyük zorluklar yaşanmış, ilçemizde bir devlet hastanesinin olmayışının büyük sıkıntılara neden olduğunu herkes görmüş oldu. Ayrıca son dönemde Palu, Kovancılar ve Keban Devlet Hastanesi'nin yapılmasıyla ilgili projelerin onaylanıp Sivrice ile ilgili herhangi bir projenin ve herhangi bir ismin telaffuz edilmemesi bizleri derinden üzmüştür.

"YAPIMI İÇİN HAREKETE GEÇİLMELİ"

2020 depreminde Sağlık Bakanımızın ve İçişleri Bakanımızın Sivrice'ye acilen bir devlet hastanesi yapılması gerektiğini belirtmesine rağmen ve bu konuda ivedilikle temellerinin atılmasıyla ilgili talimatlarına rağmen herhangi bir adım atılmadığı gibi bu konuyla ilgili bir ilerleme kaydedilmemiştir. Bu nedenle buradan özellikle siyasi iradeye ve tüm milletvekillerine seslenmek istiyoruz Sivrice ilçemize acilen bir devlet hastanesi kazandırılması gerekmektedir. Hem nüfus anlamında hem de özellikle ve özellikle deprem bölgesi olması nedeniyle bir devlet hastanesinin insanlara acilen yardımına koşma ve tedavi alma anlamında acilen ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu nedenle bu eksikliğin giderilmesi ile ilgili her türlü çalışmanın yanında olacağız ve bu konuda siyasi iradeye tekrar buradan sesleniyoruz, Sivrice ilçemizin devlet hastanesinin yapımı için bir an önce harekete geçin."