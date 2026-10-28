Elazığ Valilik binası 29 Ekim öncesi Türk bayrağı ve ay yıldızla ışıklandırıldı

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(ELAZIĞ) – Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü öncesinde Elazığ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Valilik binası özel olarak ışıklandırıldı. Binanın dış cephesine yansıtılan Türk bayrağı ve ay yıldız motifleri, gece saatlerinde kentin siluetine renk kattı.

Elazığ Valiliği binası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen ışıklandırma çalışmasıyla kırmızı beyaza büründü.

Valilik binasının dış cephesine, Türk bayrağı ve ay yıldız motifleri yansıtılırken, ışıklandırma kentin farklı noktalarından da görüldü.

Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü öncesinde gerçekleştirilen çalışma, kentte bayram coşkusunu yansıtan görüntüler oluşturdu.

Kaynak: ANKA