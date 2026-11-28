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Bayburt İl Özel İdaresi İl Encümeni Toplantısı, Vali Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı, Eldivan'ın Bayburt'taki görev süresi boyunca başkanlık ettiği son İl Encümeni Toplantısı oldu.

İl Encümeni üyeleri ve ilgili birim amirlerinin katıldığı toplantıda, İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluk alanındaki hizmetler, il genelinde yürütülen çalışmalar ve gündemdeki idari konular görüşüldü. Gündem maddeleri değerlendirilerek karara bağlandı.

Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile Elazığ Valisi olarak atanması dolayısıyla Bayburt'taki görev süresinin son İl Encümen Toplantısı'na başkanlık eden Vali Eldivan, toplantının ardından encümen üyeleri ve birim amirlerine görev süreleri boyunca gösterdikleri iş birliği, gayret ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı