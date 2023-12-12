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Elazığ Şehirler Arası Otobüs Terminali Yeni Yerinde Hizmet Vermeye Devam Edecek

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Elazığ'da yaklaşık 50 yıl boyunca hizmet veren Şehirler Arası Otobüs Terminali, modernizasyon ve şehir planlaması kapsamında yeni yerinde hizmet vermeye devam edecek. Yeni terminal binası, geniş ve modern bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Elazığ'da yaklaşık 50 yıl boyunca kente hizmet sunan Şehirler Arası Otobüs Terminali, artık tarih sahnesinden ayrılıyor. Uzun yıllar boyunca yolculara ev sahipliği yapan ve birçok yolculuğa tanıklık eden terminal, Elazığ Belediyesinin modernizasyonun ve şehir planlamasının bir parçası olarak yeni yerinde hizmet vermeye devam edecek.

Sanayi Mahallesi'nde bulunan eski Şehirler Arası Otobüs Terminali, yaklaşık 50 yıl süren hizmetinin ardından bugün itibariyle kapılarını kapattı. Firmaların ve esnafın birçoğunun gittiği terminalde son yolcularla yarım asırlık terminalde son seferler yapıldı. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın vizyon projeleri arasında yer alan ve resmi açılışına gün sayan yeni Elazığ Şehirler Arası Otobüs Terminal Binası, son teknolojiyle donatılmış, geniş ve ferah iç mekanıyla hem yolculara hem de işletmelere modern bir deneyim sunmayı hedefliyor. Güney Çevre Yolu üzerinde 8 bin 348 metrekare kapalı alana, 6 bin 556 metrekare yarı açık alana sahip olan modern otobüs terminal binası bünyesinde 42 adet bilet gişesi, 18 adet dükkan, 2 adet restoran ve kafe, büfe, mescit, 49 adet peron, şoför dinlenme odaları ve çocuk oyun alanlarını barındırarak sadece ulaşım alanında değil turizm noktasında da şehre katkı sağlayacak.

"Bugün itibariyle 50 yıllık otogarımıza veda ediyoruz"

Buruk bir sevinç içerisinde olduklarını dile getiren Elazığ Otobüs İşletmecileri Derneği Başkanı Yüksel Yüce, "Biz Elazığ otogarında yani şu andaki yapıda yaklaşık 34 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Yine aynı arsada, burada eski otogarımız vardı. Burada yaklaşık 50 yıllık bir geçmişimiz var. Bugün itibariyle bu son buluyor. Allah, nasip ederse bu akşamki arabalarımızı burada kaldıracağız, yarın sabah itibariyle diğer illerden gelen araçlarımızı yeni otogara girecek ve Elazığ'dan giden araçlarımız da Elazığ'ın yeni otogarından yolcu alarak faaliyet gösterecek. Bugün itibariyle 50 yıllık otogarımıza veda ediyoruz. İyi günümüz oldu, kötü günümüz oldu ama her şeyin bir sonu var. Bu otogar da ömrünü doldurmuş oldu. Allah yeni otogarda hayırlı bir iş versin. Öncelikle belediye başkanımıza teşekkür ederim. Türkiye'nin en şık, en güzel, en konforlu yeni otogarı yapıldı. Şuanda daha iyisi yok denecek kadar güzel. Bu yolculara daha iyi bir hizmet verebilmek için yapıldı. Yılların vermiş olduğu meslek bilgimizle otogarlar şehrin aynasıdır. Bu otogarımız artık o aynayı kaybetmişti, kötü bir imaj veriyordu. Yeni otogarımız da şehre gelen, giden ve şehrimizden geçen insanlar imajımızı daha çok beğenecekler" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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