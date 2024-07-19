Elazığ Müftülüğü Tarafından Aşure İkram Edildi

Elazığ Müftülüğü tarafından düzenlenen programda, vatandaşlara aşure ikram edildi.

Elazığ Salıbaba Kur'an Kursu ve Camiinde 'Muharrem Ayı ve Aşure Günü' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, Muharrem ayı ve aşurenin sağladığı birlik ve beraberliğe, manevi atmosferin önemine dikkat çekildi. Kur'an kursu görevlileri ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte, vatandaşlara aşure ikram edildi. - ELAZIĞ