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Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, tebrik çiçeği yerine depremzedelere yardım çağrısı yaptı

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Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, tebrik çiçeği göndermek isteyen kişilerin depremden etkilenen kişilere yardım için AFAD'a bağışta bulunmasını talep etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle atanan Hatipoğlu, Kahramanmaraş depreminden etkilenen vatandaşlara yardım çağrısında bulundu.

Elazığ Valiliğine atanan Numan Hatipoğlu, tebrik çiçeği göndermek isteyen kişilerin depremden etkilenen kişilere yardım için AFAD'a bağışta bulunmasını talep etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Tokat Valiliğinden Elazığ Valiliğine atanan Numan Hatipoğlu, tebrik için çiçek gönderilmemesini talep ederek 6 Şubat Kahramanmaraş depreminden etkilenen vatandaşlara yardım için AFAD'a bağışta bulunmalarını talep etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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