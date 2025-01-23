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Elazığ Depreminin 5. Yıl Dönümünde Anma

Elazığ Depreminin 5. Yıl Dönümünde Anma
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Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremin 5. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, bir daha böyle felaketlerin yaşanmaması temennisinde bulundu.

Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, 24 Ocak 2020'de meydana gelen Elazığ depreminin yıl dönümüyle ilgili yaptığı açıklamada, "Elazığ'ın yaşadığı en acı afetlerden biri olarak tarihteki yerini alan 24 Ocak depreminin yıl dönümünde aynı hüznü yüreğimizde hissediyoruz" dedi.

24 Ocak 2020 Elazığ depreminin 5. yıl dönümünde bir açıklama yapan Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, kentte ve ülkede bir daha böyle bir felaketin yaşanmamasını dilediklerini söyledi. Başkan Dumandağ, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Elazığ'ın yaşadığı en acı afetlerden biri olarak tarihteki yerini alan 24 Ocak depreminin 5. yıl dönümünde, aynı hüznü ve acıyı yüreğimizde hissediyoruz. Bir daha böyle felaketlerin yaşanmaması en büyük temennimizdir. Yaşanabilecek afetlerin etkisini en aza indirmek ve şehrimizi daha güvenli ve daha yaşanabilir hale getirebilmek için gerekli adımlar atılıyor, bundan sonraki süreçte de devam edeceğine inanıyoruz. Bu duygularla depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor, depremi yaşayan tüm hemşerilerime bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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