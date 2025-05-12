Elazığ'dan Hacca Giden İkinci ve Üçüncü Kafileler Uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 2025 yılı hac organizasyonu ile hacca gitmeye hak kazanan hacı adaylarından oluşan ikinci ve üçüncü kafileler Elazığ Havalimanında düzenlenen törenle uğurlandı.

Elazığ'dan hacca gidecek olan ikinci ve üçüncü kafileyi uğurladıklarını ifade eden İl Müftüsü İrfan Üstündağ, "Değerli hacı adayı kardeşlerim yıllarca özlemini çekmiş olduğunuz hac yolculuğunuz Allah'ın izniyle şu anda başladı. Yüce Mevla'm bu yolculuğunuzu hayırlı eylesin yaptığınız yapacağınız ibadetleri kabul eylesin. Hac ibadetinde başkasının özellikle başka ülkelerden gelen kardeşlerimizin haklarına girmemeye özen göstermeliyiz çünkü onları bir daha görmeyeceğimiz için helallik almak da mümkün olmayacaktır. Sağlık konusuna da dikkat etmeliyiz. Bugün Elazığ'da Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hacca giden ikinci ve üçüncü kafilelerimiz olan 297 kişiyi uğurluyoruz. Hacılarımız ilk önce Medine-i Münevvere'ye gidecekler daha sonra da Mekke-i Mükerreme'ye geçecekler. Hacılarımızı toplu bir şekilde uğurlamak, onların duygularına ortak olmak, gerçekten güzel bir duygu. Hacılarımızın güzel bir yolculuk neticesinde mebrur bir hac yapmalarını diliyorum. İnşallah salimen haclarını yapmış olarak sevdiklerine geri kavuşurlar. Biz onlara bu şekilde dua ediyoruz, onlar da gittikleri kutsal topraklarımızda hem kendileri hem bizler hem memleketimiz için dua edecekler. Allah, kabul eylesin" dedi.

Hacca gidecek olmanın heyecanını yaşayan hacı adayları ile birlikte onları yolcu etmeye gelen yakınları duygulu anlar yaşadı.

Hacılar 23-24 Haziran 2025 tarihinde dönüş yapacaklar. - ELAZIĞ