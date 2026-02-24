Elazığ'daki Medya Şirketine Silahlı Saldırının Görüntüleri Ortaya Çıktı

(ELAZIĞ) - Elazığ Gazeteciler ve Medya Cemiyeti Başkanı Zülfü Bal'ın medya şirketine 19 Şubat'ta düzenlenen silahlı saldırı sırasında kaydedilen güvenlik kamerası görüntüleri soruşturma dosyasına girdi.

Bal'a ait Hacı Ömer Bilginoğlu Caddesi üzerinde bulunan medya şirketine 19 Şubat Perşembe akşamı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırı sonucunda herhangi kimse zarar görmemişti.

Öte yandan, saldırı esnasında çevrede bulunan güvenlik kameralarından edinilen bilgiler soruşturma dosyasına kazandırıldı.

Polis ekiplerinin firari saldırganı arama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA