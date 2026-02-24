Haberler

Elazığ'daki Medya Şirketine Silahlı Saldırının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ Gazeteciler ve Medya Cemiyeti Başkanı Zülfü Bal’ın medya şirketine 19 Şubat'ta düzenlenen silahlı saldırı sırasında kaydedilen güvenlik kamerası görüntüleri soruşturma dosyasına girdi.

(ELAZIĞ) - Elazığ Gazeteciler ve Medya Cemiyeti Başkanı Zülfü Bal'ın medya şirketine 19 Şubat'ta düzenlenen silahlı saldırı sırasında kaydedilen güvenlik kamerası görüntüleri soruşturma dosyasına girdi.

Bal'a ait Hacı Ömer Bilginoğlu Caddesi üzerinde bulunan medya şirketine 19 Şubat Perşembe akşamı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırı sonucunda herhangi kimse zarar görmemişti.

Öte yandan, saldırı esnasında çevrede bulunan güvenlik kameralarından edinilen bilgiler soruşturma dosyasına kazandırıldı.

Polis ekiplerinin firari saldırganı arama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık

Göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarhoşken FBI görevlisine attığı mesaj başını yaktı! Rus ajanı kıskıvrak yakalandı

Sarhoşken telefona sarıldı, attığı mesaj Rus ajanını ele verdi
Mohamed Salah'ın genç halini görenler inanamıyor

Bir zamanlar bu haldeydi, şimdi dünya tanıyor
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
İşte uyruklarına göre yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı

İşte 2025'te yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı
Sarhoşken FBI görevlisine attığı mesaj başını yaktı! Rus ajanı kıskıvrak yakalandı

Sarhoşken telefona sarıldı, attığı mesaj Rus ajanını ele verdi
Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi

Galatasaray'a karşı oynayacak mı? İşte yanıtı
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı

Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı