Gelenekten yeniliğe: Türk kahveli badem şekeri

Elazığ'da geleneksel lezzetlere getirilen yenilikçi dokunuşla üretilen kahveli badem şekeri ilgi gördü.

Elazığ'da yöresel ürün satışı yapılan bir işletmede çalışan badem şekeri ustası Coşkun Ceylan ve işletme sahibi İmam Gündoğdu, geçtiğimiz yıllarda vişneli ve limonlu badem şekeri üretmesinin ardından Türkiye'nin bütün illerinden sipariş almaya başlamıştı. Vatandaşların talepleri doğrultusunda yeni tatlar arayan işletme, Türk kültüründe önemli yere sahip Osmanlı'dan günümüze kadar gelen eşsiz lezzete sahip Türk kahveli badem şekeri yapmaya karar verdi. Badem ile Türk kahvesini karıştıran ustalar, eşsiz bir damak zevki ile karşılaştı. İlk etapta az miktarda yapılarak vatandaşlara ikram edilen badem şekeri beğenilince seri üretimine geçildi.

"Kahveli badem şekeri vazgeçilmez bir tat oldu"

Şehir dışından firmaların ve vatandaşların taleplerini karşılamak için yoğun bir tempoyla çalıştıklarını aktaran işletme sahibi İmam Gündoğdu, "Bu fikir ustamızla oturup kahveli badem şekeri deneyelim dedik. Kahve çok revaçta bir ürün. Şu an 6'ncı kazanı yapıyoruz. Bir aydan fazladır kahveli badem şekeri üretiyoruz. Çok güzel talepler aldık. Aynı zamanda satışı da güzel gidiyor. Biz böyle bir ürün çıkardığımız için mutluyuz. Fiyatlar bütün badem şekerlerinde aynı. Kahve sevenler için kahveli badem şekeri vazgeçilmez bir tat oldu. Yapım aşaması bizim 4 günümüzü aldı. Altyapımız var, ürünü çıkarmak için biraz uğraş verdik. Yaptığımız ürünü de müşterilerimize tattırdık. Kahve oranı nasıl diye, standarda oturtunca ürünümüzü çıkarmaya başladık. Müşterilerimiz geliyor, kahve alıyor. Badem şekerleri de tezgahımızın önünde olduğu için müşterilere tattırıyoruz. Önce bir tepkiyle karşılaştık kahveli badem şekeri mi olur diye, tadına baktıktan sonra tekrar alanları çok gördük. Kahvenin yanında, çayın yanında ikram ediyorlar. Vatandaşlar kahveli badem şekerinden memnun kalıyorlar" dedi.

"Kahve kültürü olanlarda ön plana çıktı"

Daha önceden vişneli ve limonlu badem şekerlerini çıkardıklarını aktaran badem şekeri ustası Coşkun Ceylan ise, "Bize kahveli badem şekerini teşvik eden de müşterilerimiz oldu. Kahve alıyoruz, kahveniz çok güzel bir de kahveli badem şekeri çıkarsanız diye. Biz de ondan yola çıktık. Badem şekerini yiyenler beğendi. Bizleri artık müşteriler yönlendiriyor. Biz de onlara göre hareket ediyoruz. Vatandaşların talebi, kahve kültürü olan insanlar gerçekten beğendi. Kahve kültürü olmayanlar çok aramıyor ama kahve kültürü olanlarda ön plana çıktı. Şu an yeni olduğumuz için iki günde bir çıkarıyoruz. Kahve aynı zamanda Osmanlı geleneğinden geliyor. Evlerimize gelen insanlara kahve ısmarlıyoruz, bundan sonrada kahvenin yanında kahveli badem şekeri ısmarlayacağız" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ