Elazığ'da yeni yılın ilk dakikalarında 4 bebek dünyaya geldi

Elazığ'da yeni yılın ilk dakikalarında 3'ü kız, biri erkek 4 bebek dünyaya geldi.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nde yeni yılın ilk dakikalarında üçü kız, biri erkek olmak üzere dört bebek dünyaya geldi. Yeni yılın ilk bebeği Nida Karataş'ın 3 kilogram ağırlığında dünyaya gelen kızı Zeynep Hüma oldu. Sevda Çoban'ın 3 kilogram 100 gram ağırlığında Asya adını verdiği kız çocuğu ile Özge Esmer'in Deniz adını verdiği kız çocuğu da aynı dakikalarda doğdu. Aynı zamanda Arel adında bir erkek bebek de dünyaya gelerek yeni yılın ilk bebekleri arasında yer aldı.

Mutlu olduğunu ifade eden anne Nida Karataş, "Bir kızım ve bir oğlum vardı, bu üçüncü çocuğum oldu. Hayırlı salih ve salihe evlatlar yetiştirmeyi düşünüyoruz. Devlete ve millete faydalı olmalarını istiyoruz. Allah'ım isteyen herkese nasip etsin. Çocuğum 3 kilogram ağırlığında ve ismini de Zeynep Hüma koyduk" dedi.

Zeynep Hüma'nın anneannesi Nadire Serinkaya (70), "Benim iki kız, iki oğlum var. 10 tane torunum var. Allah hayırlı yaşam nasip etsin. Daha bundan iyi bir his var mıdır. Bu yaşımda 10'uncu torun da geldi" diye konuştu.

Ahsen adında kız çocuğu olan başka bir anne Sevda Çoban ise, "Çocuğum, kız çocuğu ve 3 kilo 100 gram olarak dünyaya geldi. Mutluyum. İsmi Ahsen olarak koyduk. Rabbim hayırlı evlat etsin" şeklinde konuştu.

Yeni yılın ilk bebeğini dünyaya getirdiği için mutlu olduğunu ifade eden bir başka anne Özge Esmer de, vatana ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu. - ELAZIĞ