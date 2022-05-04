Elazığ'da Sağanak Yağış Nedeniyle Alt Geçitleri Su Bastı - Haberler

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Elazığ'da Sağanak Yağış Nedeniyle Alt Geçitleri Su Bastı

ANKA - Sakine Serra Taylan - Yerel
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Elazığ'da bugün öğleden sonra etkili olan sağanak yağış nedeniyle alt geçitleri su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı. Aracı suya gömülen bir vatandaş, itfaiyenin gecikmesine tepki gösterdi

Elazığ'da bugün öğleden sonra etkili olan sağanak yağış nedeniyle alt geçitleri su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı. Aracı suya gömülen bir vatandaş, itfaiyenin gecikmesine tepki gösterdi

Elazığ'da öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı alt geçitleri su basarken, araçlar yollarda mahsur kaldı. Aksaray Mahallesi Çimento Fabrikası civarında aracı alt geçitte sular altında kalan vatandaş, itfaiyenin gecikmesine tepki gösterdi.

Aracına ulaşamayan vatandaş, "Şu an itfaiyeyi aramışım, arabam komple suyun içinde kalmış. İtfaiyeci diyor ki ben göndermiyorum. İki saattir arabamız gömülü kaldı. İçinde adam kaldı zor bela kendimizi kurtardık" dedi.

Bölgeye giden kurtarma ekipleri, aracı çıkarmak için çalışma başlattı.

ANKA / Sakine Serra Taylan - Yerel

Elazığ, su, Yerel, Haberler

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