Elazığ’da öğrenciler Gazzeli akranları için bir araya geldi

Elazığ'da 81 ille eş zamanlı olarak Filistinli çocuklara destek için düzenlenen etkinlikte bir araya gelen yüzlerce öğrenci, ellerindeki bayrak ve uçurtmalarla renkli görüntüler oluşturdu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Filistinli çocuklara destek olmak amacıyla "Çocuklar İçin Umut" temasıyla 81 ilde eş zamanlı başlatılan etkinlik, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonuyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi. Gazzeli çocukların en temel haklarına dikkat çekmek ve onlarla dayanışma göstermek amacıyla gerçekleştirilen programa Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, il protokolü, öğretmenler ve yüzlerce öğrenci katıldı. Etkinlik kapsamında meydanda bir araya gelen öğrenciler, ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ve uçurtmalarla renkli görüntüler oluşturdu.

Tüm çocukların güven içinde yaşama, eğitim alma ve oyun oynama hakkı olduğuna dikkat çeken Şehit Önder Pınar Ortaokulu öğrencilerinden Hiranur Yılmaz, "Yüreklerimizi sızlatan bir coğrafyayı, Gazze'yi konuşmak için toplandık. Bizler her sabah güvenle uyanıp, okulumuza gelebiliyoruz, sıralarımızda oturuyor, arkadaşlarımızla gülüp eğleniyor ve geleceğe dair hayaller kuruyoruz. Ancak şu anda Gazze'deki akranlarımız, çocukluklarını yaşamak bir yana en temel hakları olan yaşam, sağlık, barınma ve eğitim haklarından bile mahrumlar. Bombaların gölgesinde hayatta kalmaya çalışıyorlar. Okulları yıkılmış, oyun alanları ellerinden alınmış durumda. Gazze, sadece haritada bir yerleşim yeri ya da haberlerde gördüğümüz can kaybı rakamlarından ibaret değildir. Gazze, annesini ve babasını kaybetmiş çocukların, evini yitirmiş ailelerin ve adaleti bekleyen masum insanların birer feryadıdır" dedi.

"Çocuklar oyun oynamalıdır" ve "Hiçbir çocuk geride bırakılmamalıdır" mesajlarının öne çıktığı etkinlik, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı