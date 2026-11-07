Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Elazığ’da Lösemi hastası Hamza’ya doğum günü sürprizi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ’da Lösemi hastası Hamza’ya doğum günü sürprizi Haber Videosunu İzle
Elazığ’da Lösemi hastası Hamza’ya doğum günü sürprizi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, lösemi tedavisi gören 7 yaşındaki Hamza’ya evinde müzikli doğum günü sürprizi yaptı.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, lösemi tedavisi gören 7 yaşındaki Hamza'ya evinde müzikli doğum günü sürprizi yaptı.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, "İyilik Var" projesi ve Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, lösemi tedavisi gören 7 yaşındaki Hamza Demirelli'yi evinde ziyaret etti. Ziyarete katılan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, Demirelli'nin yeni yaşını tebrik etti. Ziyarette 7 yaşına giren Hamza Demirelli için doğum günü pastası kesildi. Elazığ Karakaya Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğretmen ve öğrencileri de ailenin evinin kapısında ve ev içinde müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Yaklaşık 2 yıldır lösemi tedavisi gören oğlunun 7. yaş gününü tebrik eden, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, proje çalışanlarına ve Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ile öğrencilerine teşekkür eden Baba Gıyasettin Demirelli, " Oğlum Hamza yaklaşık 2 yıldır lösemi tedavisi görüyor. Bugün 7 yaşına girdi, doğum gününü tebrik ediyorum. İyi ki doğdu, iyi ki hayatımızda var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, 'İyilik Var' projesinde emeği geçenlere, hocalarımıza, Güzel Sanatlar Lisesi müdürümüze ve gelen öğrencilere bu güzel katkılarından dolayı çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sürpriz oldu" diye konuştu.

Lösemi hastası Hamza Demirelli ise " Çok güzeldi, çok eğlendim" dedi.

Projede yer almaktan gurur duyduklarını belirten Elazığ Karakaya Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü öğrencisi Enes Salim Avcu da " Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 'İyilik Var' projesi kapsamında, bugün burada Hamza kardeşimizin doğum gününü kutlamak için toplandık. Ben ve arkadaşlarım adına konuşacak olursam; bu projede yer almaktan gurur duyuyoruz, projeyi sonuna kadar destekliyoruz. Bizlerin bugün burada bulunmasına vesile olan ve desteklerini esirgemeyen öğretmenlerimize de ayrıca teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 34 sitede yayınlandı.
Emre Belözoğlu'ndan Arda Turan'a övgü dolu sözler! Tarihi maç öncesi konuştu

Tarihi maç öncesi konuştu: Varımızla yoğumuzla çalışacağız
Fenerbahçe'ye Archie Brown'dan kötü haber! 3 maçlık ceza değişmedi11

İtiraz sonuçlandı, TFF kararını açıkladı!
8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi! Cesetleri yan yana dizmiş14

8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi! Cesetleri...
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kişi başı 500 bin TL! Amedspor'un gecesine ünlü isimler akın etti

Kişi başı 500 bin TL! Amedspor'un gecesine ünlü isimler akın etti
Emeklilere zamda sürpriz formül! Herkesi ilgilendiriyor, tarih verildi

Emeklilere zamda sürpriz formül! Herkesi ilgilendiriyor, tarih verildi
Kış yüzünü gösterdi! 4 ilde lapa lapa kar yağdı

Kış yüzünü gösterdi! 4 ilde lapa lapa kar yağdı
Bu doğru olabilir mi? Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamaya çevrildi

Bu doğru olabilir mi? Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamada
Valilik duyurdu! 7 ilçede okullar 2 gün uzaktan eğitime geçiyor

Valilik duyurdu! 7 ilçede okullar 2 gün uzaktan eğitime geçiyor
Ugandalı generalden Türkiye kararı! 5 ayda her şey değişti

Ugandalı generalden Türkiye kararı! 5 ayda her şey değişti
Emre Belözoğlu Samandıra için düğmeye bastı

Bu görüntüler tarih oluyor!