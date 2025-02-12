Elazığ'da Kar Yağışı Nedeniyle Rahatsızlanan Vatandaşa Ekipler Müdahale Etti

Elazığ'da dün gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışından dolayı, Ağın ilçesinde rahatsızlanan vatandaşın yardımına İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri yetişti.

Elazığ'da dün geceden itibaren etkisini sürdüren kar yağışından dolayı, kent genelinde 162 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Ağın ilçesine bağlı Saraycık köyünde yaşayan bir vatandaşın rahatsızlanmasının ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kar yağışından dolayı hastaya ulaşamayınca durumu İl Özel İdaresi ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giderek kapalı köy yollarını açan ekipler, sağlık ekiplerinin hastaya ulaşmasını sağladı. Hastalanan vatandaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kent genelinde kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor. - ELAZIĞ