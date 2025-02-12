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Elazığ'da Kar Yağışı Nedeniyle Rahatsızlanan Vatandaşa Ekipler Müdahale Etti

Elazığ'da Kar Yağışı Nedeniyle Rahatsızlanan Vatandaşa Ekipler Müdahale Etti
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Elazığ'da etkili olan kar yağışı, 162 köy yolunun kapanmasına sebep oldu. Ağın ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaşa, sağlık ekipleri ulaşamadı. İl Özel İdaresi, kapalı yolları açarak sağlık ekiplerinin hastaya ulaşmasını sağladı.

Elazığ'da dün gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışından dolayı, Ağın ilçesinde rahatsızlanan vatandaşın yardımına İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri yetişti.

Elazığ'da dün geceden itibaren etkisini sürdüren kar yağışından dolayı, kent genelinde 162 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Ağın ilçesine bağlı Saraycık köyünde yaşayan bir vatandaşın rahatsızlanmasının ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kar yağışından dolayı hastaya ulaşamayınca durumu İl Özel İdaresi ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giderek kapalı köy yollarını açan ekipler, sağlık ekiplerinin hastaya ulaşmasını sağladı. Hastalanan vatandaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kent genelinde kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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