Haberler

Mahsur kalan hastanın yardımına UMKE yetişti

Mahsur kalan hastanın yardımına UMKE yetişti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Aşağıdemirtaş köyünde rahatsızlanan 78 yaşındaki Fatma Özen, yoğun kar yağışı nedeniyle hastaneye gidemeyince UMKE ekipleri devreye girdi. Ekipler, hastaya ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı ve ardından 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

Elazığ'da rahatsızlanan ve yoğun kar yağışından dolayı hastaneye gidemeyen vatandaşın yardımına UMKE ekipleri yetişti.

Kentte dün geceden itibaren etkisini gösteren kar yağışından dolayı Elazığ'ın Aşağıdemirtaş köyünün yolu kapandı. Köyde yaşayan ve rahatsızlanan Fatma Özen (78), için sağlık ekiplerine haber verildi. Köy yolunun kar nedeni ile kapalı olmasından dolayı çıkamayan 112 ekipleri durumu Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden UMKE ekipleri, kurtarma aracıyla hastaya ulaşıp ilk müdahalesini yaptı. Hasta daha sonra köyün girişine yakın bir alanda bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor

Nakiti olmayan vatandaşın başvurduğu sisteme düzenleme geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi
Kısmetse Olur Cansel Ayanoğlu lüks aracını satışa çıkardı! İşte istediği rakam

Sosyal medyadan lüks aracını satışa çıkardı! İşte istediği rakam
2015 yılında duyurulan projeye mahkemeden onay çıktı: Kadıköy sahiline cami geliyor

Kadıköy sahiline cami geliyor
Eski milli sporcu, kuryelik yaparken öldü

Eski milli sporcu, kuryelik yaparken öldü
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin

Girdiği işletmenin üst katında gördüğüne inanamadı: Hemen mühürleyin
Zeynep Sönmez'i eleyen Yulia Putintseva'nın sevinci olay oldu

Zeynep Sönmez'i eledikten sonra bunu yaptı! Olanlar oldu