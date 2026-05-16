Akademisyenler ve özel çocuklar at terapisi etkinliğinde bir araya geldi

Ulusal Kadın ve Aile Sempozyumu kapsamında Elazığ Hipodromu'nda düzenlenen etkinlikte, akademisyenler ve özel çocuklar at terapisiyle bir araya geldi.

Ulusal Kadın ve Aile Sempozyumu katılımcıları, özel çocuklar ve aileleriyle birlikte Elazığ Hipodromu'ndaki at terapisi ve kokteyl programında bir araya geldi.

Elazığ'da düzenlenen ulusal düzeydeki Kadın ve Aile Sempozyumu kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından gelen akademisyenler, engelli çocuklar ve aileleri Elazığ Hipodromu'ndaki sosyal sorumluluk programında bir araya geldi. Dr. Öğr. Üyesi Ayfer Hatipoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Hacer Yılmaz tarafından organize edilen "Tarih, Hukuk ve Psikoloji Perspektifinden Kadın ve Aile Sempozyumu" çerçevesinde Elazığ Hipodromu'nda özel bir etkinlik gerçekleştirildi. 14-16 Mayıs tarihlerinde yapılan akademik oturumların ardından düzenlenen programa, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen akademisyenler ile özel çocuklar ve aileleri katıldı. Hipodromda düzenlenen organizasyonda engelli çocuklar için at terapisi ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Elazığ Hipodrom Müdürü Mehmet Demirçelik, Türkiye'nin dört bir yanından gelen akademisyenleri, özel çocukları ve ailelerini bir arada ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, bu buluşmanın yeni sosyal sorumluluk projelerine vesile olması temennisinde bulundu.

Hipodromun kamunun yararına aktif şekilde kullanılmasından ve kurumsal destekten dolayı teşekkür eden sempozyum koordinatörlerinden Dr. Öğr. Üyesi Ayfer Hatipoğlu, sempozyumun bilimsel amacına vurgu yaparak, ortak paydada buluşarak kadını her perspektiften ele almayı hedeflediklerini ve bilim insanı olarak bu amaca hizmet ettiklerini ifade etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
