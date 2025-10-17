Elazığ'da İmam Hatip Liseleri'nden Filistin Gecesi

Elazığ'da İmam Hatip liseleri tarafından ' Filistin Gecesi' programı düzenlendi.

İmam Hatip Liseleri tarafından organize edilen Filistin Gecesi vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin yoğun katılımı ile gerçekleşti. Ahmet Tevfik Ozan Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen geceye Vali Yardımcısı Armağan Yazıcı, Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Veysel Özdemir, Emekli Müftü Celal Sürgeç, Sumud Filosu aktivisti Sinan Akılotu, STK temsilcileri, eğitimciler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Coşkunun ve hüznün hiç eksilmediği gece Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlarken programın açılış konuşmasını Elazığ İmam Hatip Lisesi Müdürü Bahattin Erdoğan yaptı. Sinevizyon gösterisi, şiir ve marşların okunması ile devam eden gecede Sumud Filosu Aktivisti Sinan Akılotu ve emekli müftü Celal Sürgeç'te birer konuşma yaptı.

Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin, "Bu gece burada, bir aradayız; çünkü insanlığın ortak vicdanı, Gazze'de ve Filistin'de yaşanan tarifsiz acıya sessiz kalamaz. Yüreğimiz, masum çocukların, annelerin, babaların, kendi topraklarında sistematik bir soykırıma maruz bırakıldığı o kutsal coğrafyayla atıyor. İsrail'in işlediği katliamlar, yalnızca Filistin'in değil, tüm insanlığın alnına kazınmış bir utanç vesikasıdır. Bu vahşet, 21. yüzyılın en karanlık sayfası, insanlık tarihinin en derin yarasıdır. Kendi evlerinde, kendi sokaklarında, kendi vatanlarında katledilen Filistinli kardeşlerimiz, her türlü zulme, işkenceye ve insanlık dışı muameleye rağmen dimdik ayakta duruyor. Onların cesareti, sabrı ve tevekkülü, tüm dünyaya bir insanlık dersi veriyor. Her bir Filistinli, zulmün karşısında eğilmeyen bir çınar, karanlığın ortasında sönmeyen bir meşale gibi insanlığın vicdanını aydınlatmaya devam ediyor" dedi. - ELAZIĞ