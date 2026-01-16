Haberler

Hastanede yatan çocuklar, karne heyecanı yaşadı

Hastanede yatan çocuklar, karne heyecanı yaşadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fırat Üniversitesi Hastanesi, hastanede tedavi gören okul çağındaki çocuklara karne hediye ederek moral verdi. Başhekim Prof. Dr. Gökhan Artaş, çocukların fiziksel sağlığının yanı sıra ruhsal ve sosyal iyilik hallerinin önemine vurgu yaptı.

Elazığ'da çeşitli hastalıklardan hastanede yatmak zorunda kalan ve bundan dolayı karne heyecanı yaşayamayan çocuk Fırat Üniversitesi Hastanesinde karnelerini aldı.

Fırat Üniversitesi Hastanesi, çeşitli hastalıklar nedeniyle tedavi süreci devam eden ve bu nedenle karne heyecanını hastane ortamında yaşamak zorunda kalan okul çağındaki çocukları unutmadı. Eğitim hayatlarına ara vermek zorunda kalan minik hastalar için hastane yönetimi tarafından karne hediyesi sürprizi hazırlandı. Başhekimlik koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte, servislerde yatan çocuklara karne hediyeleri takdim edilerek hem moral verildi hem de karne sevincine ortak olundu. Tedavi sürecinin zorluğuna rağmen çocukların yüzlerinde oluşan tebessüm, duygu dolu anlara sahne oldu.

Çocukların karne heyecanına ortak olan Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Artaş, "Çocukların sadece fiziksel sağlıklarının değil, ruhsal ve sosyal iyilik halleri de büyük önem taşıyor. Hastanede tedavi gören çocuklarımızın eğitimlerinden ve sosyal hayatlarından kopmamalarını çok önemsiyoruz. Karne döneminde arkadaşlarından ve okullarından uzak kalan evlatlarımızın yanında olmak, onların yüzünde bir tebessüm oluşturabilmek bizim için çok kıymetli. Fırat Üniversitesi Hastanesi olarak şifa dağıtırken, aynı zamanda umut ve moral vermeye de devam edeceğiz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı

Leyla Aydemir davasında 8 yıl sonra yeni gelişme
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş

Büyükelçi suikastının planlayıcısı yıllar sonra ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı

Rakam hayli yüksek! Merakla beklenen HTS kayıtları ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız

AK Partili vekilin kuzeni gözaltında! İlk tepkisi bu oldu: Şaşkınız
Samsunspor'un Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi belli oldu

Samsunspor'un Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi belli oldu
Hesabı ödeyemedikleri için restoranda rehin kalan takıma şok ceza

Hesabı ödeyemedikleri için restoranda rehin kalan takıma şok ceza
İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış

Evlatlarını katleden Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız

AK Partili vekilin kuzeni gözaltında! İlk tepkisi bu oldu: Şaşkınız
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt

Bakan Tekin'den tartışma yaratan "Atatürk" iddiasına yanıt
Osimhen Nijerya'yı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi

Osimhen Nijerya'yı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi