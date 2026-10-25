Elazığ'da geç kalan bazı KPSS adaylarını polis sınav merkezine yetiştirdi

Elazığ'da geç kalan bazı KPSS adaylarını polis sınav merkezine yetiştirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'da KPSS ortaöğretim oturumu öncesinde sınava geç kalan bazı adaylar, polis ekiplerinin yardımıyla sınav merkezlerine ulaştırıldı. Kent genelinde adayların yoğun kullandığı yollardaki trafik dronla takip edilirken, görevliler kontrollerin ardından adayları salonlara aldı.
Elazığ'da KPSS ortaöğretim oturumu öncesinde, geç kalan adaylar polis ekiplerinin yardımıyla sınav merkezlerine ulaştırıldı.
Elazığ'da Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim oturumu saat 10.15'te başladı. Sınav öncesinde kent genelinde hareketlilik yaşanırken, adayların sınav merkezlerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla polis ekipleri tarafından denetimler gerçekleştirildi.
Adayların yoğun olarak kullandığı yollardaki trafik durumu dronla takip edildi. Sınav merkezlerine gelen adaylar, görevliler tarafından yapılan kontrollerin ardından salonlara alındı.
Öte yandan, sınava geç kalan bazı adayların yardımına polis ekipleri yetişti. Ekipler, adayları sınav yerlerine ulaştırarak sınava yetişmelerine yardımcı oldu.