Elazığ'da geç kalan bazı KPSS adaylarını polis sınav merkezine yetiştirdi

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Elazığ'da KPSS ortaöğretim oturumu öncesinde, geç kalan adaylar polis ekiplerinin yardımıyla sınav merkezlerine ulaştırıldı.

Elazığ'da Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim oturumu saat 10.15'te başladı. Sınav öncesinde kent genelinde hareketlilik yaşanırken, adayların sınav merkezlerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla polis ekipleri tarafından denetimler gerçekleştirildi.

Adayların yoğun olarak kullandığı yollardaki trafik durumu dronla takip edildi. Sınav merkezlerine gelen adaylar, görevliler tarafından yapılan kontrollerin ardından salonlara alındı.

Öte yandan, sınava geç kalan bazı adayların yardımına polis ekipleri yetişti. Ekipler, adayları sınav yerlerine ulaştırarak sınava yetişmelerine yardımcı oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı