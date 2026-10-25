Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Elazığ'da geç kalan bazı KPSS adaylarını polis sınav merkezine yetiştirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'da geç kalan bazı KPSS adaylarını polis sınav merkezine yetiştirdi Haber Videosunu İzle
Elazığ'da geç kalan bazı KPSS adaylarını polis sınav merkezine yetiştirdi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da KPSS ortaöğretim oturumu öncesinde sınava geç kalan bazı adaylar, polis ekiplerinin yardımıyla sınav merkezlerine ulaştırıldı. Kent genelinde adayların yoğun kullandığı yollardaki trafik dronla takip edilirken, görevliler kontrollerin ardından adayları salonlara aldı.

Elazığ'da KPSS ortaöğretim oturumu öncesinde, geç kalan adaylar polis ekiplerinin yardımıyla sınav merkezlerine ulaştırıldı.

Elazığ'da Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim oturumu saat 10.15'te başladı. Sınav öncesinde kent genelinde hareketlilik yaşanırken, adayların sınav merkezlerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla polis ekipleri tarafından denetimler gerçekleştirildi.

Adayların yoğun olarak kullandığı yollardaki trafik durumu dronla takip edildi. Sınav merkezlerine gelen adaylar, görevliler tarafından yapılan kontrollerin ardından salonlara alındı.

Öte yandan, sınava geç kalan bazı adayların yardımına polis ekipleri yetişti. Ekipler, adayları sınav yerlerine ulaştırarak sınava yetişmelerine yardımcı oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'Kiminle savaştasınız' sorusuna Özgür Özel'den yanıt

Erdoğan'ın o sorusuna Özgür Özel'den yanıt! Bakın kiminle savaştaymış
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cami önünde skandal görüntü! Sonrası daha da felaket

Cami önünde skandal görüntü! Sonrası daha da felaket
Engin Polat’tan Hadise’nin dansına tepki: Rezillik

Hadise’nin dansına öyle bir isimden yorum geldi ki: Rezillik...
Sloganlar eşliğinde oyunu kullandı! Kaboğlu'ndan ilk mesaj

Sloganlar eşliğinde oyunu kullandı! İbrahim Kaboğlu'ndan ilk mesaj
229 bin TL'lik telefonda büyük şok! Saatler içinde kırıldı

Araba fiyatına satılan telefon daha ilk günden hayal kırıklığı yaşattı
Edirne ve Kırklareli’nde 23 düzensiz göçmen yakalandı

2 ilde toplam 23 kişi yakalandı! Gereken yapılacak
Elazığ'da KPSS'ye giren simitçi tezgahına not bıraktı: Simit 20 TL, ücreti poşete bırak

Tezgahı bırakacak kimse bulamadı! Simitçi bu notla sınava girdi
Mehmet Şef mutfaktan çıktı, Kubat’la türkü söyledi

Mehmet Şef'i hiç böyle görmediniz!