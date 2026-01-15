Lastiği kızak yapıp araçla çektiler: Çocukların kar eğlencesi kameralara yansıdı

Elazığ'da otomobil lastiklerini aracın arkasına bağlanarak çekildi. İki çocuk ise araç lastiklerinin üzerine oturarak karda kaymanın keyfini çıkarırken o anlar kameralara yansıdı.

Elazığ'da otomobil lastiklerine ip bağlanarak araçla çekildi. Lastiklerin üzerine oturan 2 çocuk ise karda kaymanın keyfini çıkardı. Soğuk havaya aldırış etmeyen çocukların neşeli halleri çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti. Karla kaplanan yolda güvenli bir şekilde kaydırılan lastik, adeta doğal bir kızak görevi gördü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, çocukların mutluluğu görüntülere yansıdı.

Kar yağışının ardından ortaya çıkan bu eğlenceli anlar, izleyenlere tebessüm ettirdi. - ELAZIĞ