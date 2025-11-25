Kapıyı fark etmedi, kafasıyla camı kırdı
Elazığ'da bir marketten çıkarken cam kapıyı fark etmeyen bir kişi, kafasını kapıya çarptı. Cam kapı kırılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
CAM KAPIYA KAFASINI ÇARPTI
Olay, Rızaiye Mahallesi'nde bulunan bir markette yaşandı. Markete giren kişi alışveriş yaptıktan sonra çıkarken cam kapıyı fark etmeyerek kafasını çarptı.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Çarpmanın etkisiyle kapının camı kırılırken. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
