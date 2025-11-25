Haberler

Kapıyı fark etmedi, kafasıyla camı kırdı
Güncelleme:
Elazığ'da bir marketten çıkarken cam kapıyı fark etmeyen bir kişi, kafasını kapıya çarptı. Cam kapı kırılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

CAM KAPIYA KAFASINI ÇARPTI

Olay, Rızaiye Mahallesi'nde bulunan bir markette yaşandı. Markete giren kişi alışveriş yaptıktan sonra çıkarken cam kapıyı fark etmeyerek kafasını çarptı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Çarpmanın etkisiyle kapının camı kırılırken. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
