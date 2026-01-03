Haberler

Elazığ'da hasta çocuk greyderle ambulansa ulaştırıldı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan 3,5 yaşındaki Lavin Şahin'e ulaşmak için giden ambulans kara saplandı. İl Özel İdaresi ekipleri, ambulansı kurtararak, Lavin'i hastaneye ulaştırdı.

Elazığ'da rahatsızlanan 3,5 yaşındaki bir çocuğun ve kara saplanan ambulansın imdadına İl Özel İdaresi ekipleri yetişti.

Edinilen bilgiye göre, Karakoçan ilçesine bağlı Alayağmur köyü Zil mezrasında yaşayan 3,5 yaşındaki Lavin Şahin, yüksek ateş nedeniyle rahatsızlandı. Bunun üzerine mezaraya hareket eden ambulans ise kara saplandı. Ardından İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım talep edildi. Talep üzerine bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ekipler önce ambulansı bulunduğu noktadan kurtarıldı ve minik Lavin, greyder ile ambulans taşındı. Yolların açılması ile minik kız çocuğu, Karakoçan Devlet Hastanesi götürüldü. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
