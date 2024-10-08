Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da Aksa Tufanı Diriliş Mitingi Düzenlendi

Elazığ'da Aksa Tufanı Diriliş Mitingi Düzenlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da El-Aksa Platformu tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenlenen "Aksa Tufanı Diriliş Mitingi"ne yüzlerce vatandaş katıldı. Mitingde konuşma yapan Hamas yetkilisi, Gazze'deki direnişin devam edeceğini belirtti.

Elazığ'da El-Aksa Platformu tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "Aksa Tufanı Diriliş Mitingi" düzenlendi.

İsrail'in son 365 günde Gazze'ye yönelik saldırılarında 41 bin 909 Filistinli yaşamını kaybederken, 97 bin 303 kişi yaralandı. Elazığ'da El-Aksa Platformu tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 1. yılını doldurması nedeniyle "Aksa Tufanı Diriliş Mitingi" düzenlendi. Yüzlerce vatandaşın katılımı ile 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde ilk olarak ezgi ve marşları ile Grup Özlem Ajans sahne aldı. Ardından bir konuşma yapan Hamas yetkilisi Dr. Vail Farac, Gazze'deki mücahitlerin direnişinin Filistin özgürlüğüne kavuşana kadar durmayacağını belirterek, "Bugün 7 Ekim'deki Aksa Tufanı'nın yıl dönümü. Aksa Tufanı Filistin özgür oluncaya kadar durmayacaktır. Aksa Tufanı Allah'ın taktiri ile başladı, insanların müdahalesi ile olmadı. Tıpkı Bedir Savaşı gibi. Oradaki Müslümanlar kafileye saldırmak için yola çıktılar ama Allah başka bir şey diledi. Aksa Tufanı, Filistin direnişinde yeni bir merhaledir. Kabul ediyoruz acımız var ama Aksa Tufanı yeni bir aşama oldu bizim için. Gazze'deki mücahitlerin direnişi Allah'ın ayetlerinden bir ayettir" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İnsan Hakları Aksa Tufanı Orta Doğu Politika İsrail Yerel Dünya Gazze

İsrail, Hizbullah Karargah Başkanı Süheyl Hüseyni'yi öldürdü

İsrail, Nasrallah'ın ardından Hizbullah için kritik olan bir ismi daha öldürdü

 2 genç kızı katleden cani Semih Çelik'in annesi günler sonra ilk kez konuştu

2 genç kızı katleden caninin annesi günler sonra ilk kez konuştu

 Surları kana bulayan cani ilk cinayetin ardından polisi arayıp kendini ihbar etmiş

Surları kana bulayan caniyle ilgili günler sonra ortaya çıkan çarpıcı detay
İşte Timur Cihantimur'un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel

Kaza anındaki tüm konuşmalar ifşa oldu: Hayatım bitti hemen gel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Rojin Kabaiş bulundu mu? Rojin nerede, ne zaman kayboldu? 8 Ekim son gelişmeler... MÜGE ANLI CANLI YAYIN 8 EKİM | Müge Anlı'da dolandırılan İbrahim ile Esma olayı nedir? Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 8 Ekim Salı günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 8 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Gaziantep elektrik kesintisi! 8-9 Ekim Şehitkamil, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Ankara elektrik kesintisi! 8-9 Ekim Mamak, Keçiören, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 8-9 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 8-9 Ekim Karşıyaka, Buca, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 8-9 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Ereğli, Akşehir, Selçuklu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 8-9 Ekim Salihli, Soma, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 8-9 Ekim Ümraniye, Beykoz, Silivri elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.