Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afad'dan yapılan açıklamaya göre, saat 21.09'da merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11 kilometre altında meydana gelen depremde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuz durumun olmadığını kaydetti. - ELAZIĞ