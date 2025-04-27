Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

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Elazığ'da 4,9 Büyüklüğünde Deprem

Elazığ'da 4,9 Büyüklüğünde Deprem
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem, 11 kilometre derinlikte gerçekleşti. AFAD ve Elazığ Valisi, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun olmadığını bildirdi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afad'dan yapılan açıklamaya göre, saat 21.09'da merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11 kilometre altında meydana gelen depremde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuz durumun olmadığını kaydetti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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