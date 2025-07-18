Elazığ'da 15 Temmuz Anısına Kur'an Kurslarında Etkinlikler Düzenlendi

Elazığ İl Müftülüğüne bağlı tüm Kur'an kurslarında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına etkinlikler düzenlendi.

İl Müftüsü İrfan Üstündağ Mescid-i Aksa Kur'an Kursunda gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine katıldı. Müftü Üstündağ, etkinlikte yaptığı konuşmada öğrencilere 15 Temmuzun öneminden bahsederek vatan, millet ve bayrak sevgisi üzerine nasihatlerde bulundu. Etkinlikte öğrenciler tarafından 15 Temmuz temalı şiirler okundu, Kur'an-ı Kerim tilavetleri gerçekleştirildi.

Programa katılan çocuklara çeşitli ikramlar da yapıldı. - ELAZIĞ