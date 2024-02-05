Elazığ'da 100. Yıl Çaydaçıra Ortaokulu Öğrencilerine Kavuştu

Elazığ'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Cumhuriyetin 100. yılına özel yapımı tamamlanan 100. Yıl Çaydaçıra Ortaokulu, öğrencilerine kavuştu. Ara tatilin ardından yeni okullarına kavuşan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.

2020 yılında meydana gelen Elazığ depreminde 23 okul yıkılmış ve bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kente 40 okul kazandırılmıştı. Deprem riski taşıyan okullarda yık-yap projesi çerçevesinde 29 okulun yenilenmesi işlemleri devam ederken bir yandan da büyüyen ve gelişen yerleşim yerlerinde ihtiyaçlar belirlenerek okul yapımları sürüyor. Bu çerçevede bunlardan biri olan 24 derslikli 100. Yıl Çaydaçıra Ortaokulu da Cumhuriyetin 100. yılında tamamlanarak kapılarını öğrencilere açtı. Ara tatilin ardından öğrenciler, yeni okullarına kavuştu. İlk ders zilinin çaldığı okulda, öğrenciler ve öğretmenler büyük mutluluk yaşadı.

Okulun depremden sonra yapıldığını belirten okul müdürü Mehmet Atik Kaçar, "Çaydaçıra bölgesi için çok iyi oldu, burada bir okul eksiği vardı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından depremden sonra 24 derslik olarak kuruldu. Laboratuvarlarıyla beraber toplamda 30 dersliğe sahip bir okul. Okulumuzun yemekhanesi, tam teşekküllü mutfağı, spor salonu ve bahçede birçok fiziksel aktivitesi var. Okulumuz, muhtemel bir deprem anından toplanma merkezi olarak da düşünülmüş. Bunun dışında öğrenciler için yine bir çok imkanı var. Öğrencilerimiz de yeni döneme büyük bir heyecanla başladı. Bizler ara nakilleri aldık. Dönem ortasından başlamamıza rağmen şuanda yaklaşık 500 tane kayıta ulaşmış durumdayız. Okulumuzun kapasitesi ise 720 öğrenci ve bu ilerleyen dönemlerde yükselebilir. Okulumuz şuanda eğitim öğretime hazır halde. Vatanda, millete ve hepimize hayırlı olsun" dedi.

Öğrencilerden Osman Demirşahin, "Okulumuz, yeni ve her şey tertemiz. Eski okulumuz çok kötüydü ama burası güzel. Yeni arkadaşlarla tanışacağım için de heyecanlıyım" diye konuştu.

Öğrencilerden Efe Taşdelen ise "Yeni arkadaşlar edineceğim. Tertemiz bir okul ve eski okulumdan daha iyi bir başarı da yakalayabilirim" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ