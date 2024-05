Elazığ Barosu, İsrailli yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu

Elazığ Barosu, Gazze'de yaşanan insanlık dışı katliamlara doğrudan ya da dolaylı olarak katkısı olan İsrailli yetkililer, çifte vatandaş olarak seferberlik çağrısı üzerine katliamlara asker veya ekonomik olarak destek olan tüzel kişilikler ve temsilcileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Elazığ Barosu, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına destek veren ve bu katliamlarda katkısı olan İsrailli yetkililer ile çifte vatandaşlar hakkında Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu sonrası açıklama yapan Elazığ Baro Başkanı Avukat Melih Efe, "Terör çetesi İsrail'in Gazze'de masum sivillere karşı işlediği insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçları şiddetini arttırarak devam etmektedir. Çocuk ve kadın, genç ve ihtiyar demeden her yaştan ve her kesimden sivile karşı hastane, okul, mülteci kampları gibi sivil yerleşimler ayırt etmeden en ağır silah ve bombalarla vahim bir insanlık suçu işleyen İsrailli yetkililer ve bu suça doğrudan veya dolaylı destek olanlar hakkında etkili bir yargılama yapılmalıdır. İsrail Savaş Kabinesi görevlilerinin öncülüğünde dünyanın gözü önünde işlenen bu menfur suçlara, ülkemizde bulunan kimi şahıs ve tüzel kişiler tarafından da doğrudan veya dolaylı olarak destek verilmiştir. İsrail'in 9 Ekim 2023 tarihinde ilan ettiği seferberlik çağrısı üzerine Türkiye'den İsrail'in bu katliam çağrısına bilfiil İsrail ordusuna katılarak cevap veren, çifte vatandaş olup Türk vatandaşı kimliğini taşıyan gerçek kişiler, işlenen bu suçların müşterek failleri konumundadırlar. Bununla beraber terör şebekesi İsrail ordusunun yaptığı katliamlara gerek finansal olarak gerekse de sözlü olarak desteğini açıklayan gerçek kişi veya tüzel kişi yetkilileri de yine işlenen bu suçlardan ötürü sorumlu tutularak yargılanmalıdır" dedi.

Efe, "5237 sayılı Kanun'da düzenlenen 'soykırım ve insanlığa karşı suçlar' başta olmak üzere işkence, kötü muamele, yaralama ve öldürme gibi suçlar ve resen tespit edilecek diğer suçları kapsayan maddeler gereğince bahse konu gerçek kişi veya tüzel kişi yetkilileri hakkında soruşturma yürütülerek, ayrı ayrı dahil oldukları eylemler sebebiyle yargılanmaları için haklarında kırmızı bültenle yakalama dahil tüm yakalama ve tutuklama tedbirlerinin gecikmeksizin uygulanması gerekmektedir. Ayrıca şüpheli olan gerçek kişi veya tüzel kişi şirketleri ve yetkilileri hakkında terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanun gereğince mal varlıklarının dondurulması, bununla beraber ilgili suçlara doğrudan veya dolaylı destek olan tüzel kişi şirketlerine kayyım atanması, çifte vatandaş ve Türk vatandaşı olan şüphelilerin ise vatandaşlıktan çıkarılması için gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir. Vicdan sahibi tüm vatandaşlarımızın, dünyanın gözü önünde fütursuzca işlenen bu suçları, kendi öz can ve mallarına karşı işlenmiş bir suç olarak atfetmesini ve bulundukları yerlerdeki savcılıklara müracaat ederek söz konusu suçun doğrudan ve dolaylı failleri hakkında şikayette bulunmalarını talep ediyor, bu işin aynı zamanda bir insanlık görevi olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bu temennilerle, insanlık tarihine kara leke olarak düşen bu ağır insanlık suçlarının failleri hakkında bir an önce soruşturma başlatılmasını ve kamuoyunun vicdanını rahatlatacak kararların çıkarılmasını arzu ediyor hepinize bu hassasiyetinizden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - ELAZIĞ