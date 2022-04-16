TEKİRDAĞ (İHA) - El emeği göz nuru ürünüler 'El Sanatları Kursları Sergisi'nde görücüye çıktı

TEKİRDAĞ - Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde bulunan El Sanatları Kursları'nın hocalarının ve kursiyerlerinin yaptıkları el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı El Sanatları Kursları Sergisi'nin açılışını yaptı.

Tekirdağ'da Kültür ve Turizm Haftası çerçevesinde Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde yapılan açılışa Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Vali Yardımcıları Murat Eren, Asalet Karabulut, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, El Sanatları Kursları hocaları ve kursiyerler katıldı.

Etkinlikte Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde bulunan El Sanatları Kurslarının hocalarının ve kursiyerlerinin yaptıkları el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı El Sanatları Kursları Sergisi'nin açılışı yapıldı.

Açılışta konuşan Vali Yıldırım, "Bugün burada güzel bir sergi açacağız. Bu değerli kardeşlerimizin yapmış oldukları, ortaya koydukları güzellikler sebebi ile teşekkür ediyorum. Daha güzellerini, daha farklılarını inşallah yapıp hem kültürümüze katkıda bulunacaklar. Hem de gönül dünyamıza katkıda bulunacaklar" dedi.

Sonrasında Vali Yıldırım ve beraberindekiler makrone-sepet, karacakılavuz dokuması, tezhip, çini, seramik, resim ve heykel eserlerinin yer aldığı sergiyi gezdi. Vali Yıldırım eserleri inceleyerek kurs hocaları ve kursiyerlerle yaptıkları eserler hakkında sohbet etti.