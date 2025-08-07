Ekvator çizgisinde Türk bayrağıyla zeybek oynadı

Ekvator çizgisinde Türk bayrağıyla zeybek oynadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
İzmir'in Aliağa ilçesinde bir öğretmen, dünyanın sıfır noktası olarak bilinen Ekvador'a giderek zeybek oynadı.

HABAŞ Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapan ve bugüne kadar yaklaşık 70 ülke gezen Zekeriyya Karcıdağ, gezilerine Güney Amerika'da devam ediyor. Son olarak Ekvador'a giden Karcıdağ, ekvator çizgisinin geçtiği noktada zeybek oynayarak, Türk bayrağını dalgalandırdı.

Karcıdağ, yaptığı açıklamada, "Baba ocağım Aydın'ın Çine ilçesi Akçaova Gölbeyin Mahallesi. İzmir'de öğretmenlik yapmaktayım. Doğduğum yerin Yörük, Türkmen, Efe kültürünü bugüne kadar gittiğim yaklaşık 70 ülkede tanıtmaya çalıştım. Al bayrağımız elimde, öz kültürümüzü dünyaya taşımaya gayret ediyorum. Aynı zamanda görev yaptığım okulun flamasını da yanımda taşıyor ve tanıtıyorum. Yaklaşık 40 gündür 8 Güney Amerika ülkesini kapsayan bir seyahatteyim. Ekvador'da, dünyanın tam orta eksen noktasında, Aydın Zeybeği oynayarak Türk bayrağımızı dalgalandırdım. Başta şehitlerimiz olmak üzere herkese hürmet ve saygıyla selamlarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Zekeriyya Karcıdağ'ın sosyal medyada paylaştığı görüntüler kısa sürede yoğun ilgi gördü. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
