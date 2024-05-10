Eğitimciler, okul müdürünün öldürülmesini protesto etti

Eğitimciler bir araya geldi, okul müdürünün öldürülmesini protesto etti

BURSA - İstanbul'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın eski öğrencisi tarafından öldürülmesi tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da protesto edildi.

Bursa'da 7 eğitim sendikası bir araya gelerek İstanbul'da öldürülen lise müdürü İbrahim Oktugan için eylem gerçekleştirdi. 15 Temmuz Demokrasi Meydan'ında toplanan binlerce kişilik kalabalık, Fevzi Çakmak Caddesi'nden İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne kadar sloganlarla ve düdük çalarak yürüdü. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde tüm sendika temsilcileri birer açıklama yaparak, eğitimde şiddet yasası çıkartılmasını talep etti.